Fotbaliştii echipei Inter Milano ar fi avut noul coronavirus

Romelu Lukaku (26 de ani), jucătorul echipei Inter Milano, a declarat că, în ianuarie, el şi colegii săi au prezentat simptomele noului coronavirus. Atacantul belgian a povestit că au avut febră, tuşeau, dar că nu au fost testaţi.

Romelu Lukaku, atacantul echipei Inter Milano, a surprins în timpul unei intervenţii pe Instagram cu prezentatoarea şi soţia lui Mertens, Kat Kerkhofs, când a dezvăluit că atât el, cât şi colegii lui de la club ar fi avut coronavirus.

Totul s-ar fi petrecut în ianuarie, după ce au revenit dintr-o pauză de o săptămână.

„Am avut o săptămână liberă în decembrie, când ne-am întors jur că 23 din 25 de jucători erau bolnavi. Nu e o glumă. Am jucat acasă cu echipa Cagliari, iar după 25 de minute unul dintre fundaşii noştri (n.red. - Skriniar) a ieşit de pe teren. Nu putea să mai continue. Toţi tuşeam şi aveam febră. M-am şi enervant. Când am făcut efort, eram mai cald ca de obicei, iar eu nu am mai avut febră de ani de zile. După meci era organizată o cină cu cei de la Puma, însă m-am scuzat şi am mers direct în pat. Nu am fost testaţi de virus în acel moment, aşa că nu ştim sigur dacă l-am avut”, a spus Romelu Lukaku, de la Inter Milano, potrivit gazzetta.it.

Lukaku a spus că a plecat acasă la familia lui în această perioadă de carantină, însă a revenit repede în Italia.

„M-am întors în Italia. Ne-au dat voie să mergem acasă pentru o scurtă perioadă, dar am fost chemaţi repede înapoi. Colegul meu Diego Godin, de exemplu, a fost nevoit să călătorească cu trei avioane pentru a ajunge în Uruguay, iar după câteva zile a trebuit să se întoarcă. Toată echipa a stat în carantină două săptămâni”, a mai spus jucătorul.

Sursa: Mediafax