GALERIE FOTO - Protestul gimnastului Marian Drăgulescu, după ce a fost eliminat din lotul național

Gimnastul Marian Drăgulescu, multiplu medaliat la JO, CM şi CE, a început joi un protest de trei săptămâni în faţa sediului Ministerului Tineretului şi Sportului, pentru a obţine dreptul de a participa pe propria răspundere la Europenele 2018 de la Glasgow (2-12 august), aşa cum au procedat în trecut Marius Urzică, Andreea Răducan sau Cătălina Ponor.



Marian Drăgulescu, cu o medalie de aur şi 2 de argint la Europenele de anul trecut de la Cluj-Napoca, a suferit în luna iunie o operaţie la inimă şi vrea să participe la CE 2018, pe semnătură proprie, chiar dacă nu a primit avizul Institutului Naţional de Medicină Sportivă. Octuplul campion mondial a declarat că va picheta timp de trei săptămâni sediul MTS, între orele 14,00 şi 17,00, până va obţine acordul FR de Gimnastică de a concura la Glasgow.



''Chiar nu ştiu de ce s-a ajuns la această situaţie. Am avut acum două minute o altă discuţie cu cei din FR de Gimnastică. Se pare că decizia lor de a nu mă lăsa să concurez la Campionatul European pe propria răspundere a rămas în picioare. Găsesc tot felul de scuze, că INMS nu-şi dă acordul, dar tocmai de aceea a apărut propria răspundere şi s-a întâmplat la foarte mulţi sportivi în trecut, inclusiv la mine, în 2007, când am avut o accidentare la coloană, am concurat pe propria răspundere. Cătălina Ponor a avut două intervenţii pe inimă, una mai complicată, iar a doua, ablaţie, cum am avut şi eu. Iar FRG a înscris-o la două luni după această intervenţie la Campionatul Mondial. Marius Urzică nu ar fi ieşit niciodată campion olimpic dacă nu ar fi concurat pe propria semnătură. INMS-ul m-a spus în modul următor: Că pot participa la acest CE, pe propria răspundere, cu acordul federaţiei. Participarea mea la acest Campionat European ţine de federaţie'', a declarat cel mai bun gimnast al României din 2017.



Campionul român şi-a adus sute de medalii şi trofee pe care le-a aşezat pe un trotuar în faţa MTS, înainte ca poliţia să intervină şi să aibă o discuţie în care a fost prevenit că este pasibil de o amendă dacă nu obţine o autorizaţie pentru protestul său inedit: ''Am avut o discuţie cu cei de la poliţie, mi-au spus că pentru ceea ce facem aici ar trebui să avem o autorizaţie''.



Drăgulescu a declarat că are toate analizele şi testele foarte bune şi va face totul pentru a-şi obţine dreptul să concureze la Europenele de la Glasgow: ''Eu voi veni aici zilnic până la începerea CE de gimnastică, trei săptămâni voi fi aici zilnic. Sper să se sesizeze cineva şi să se găsească o soluţie în ceea ce mă priveşte, fiindcă m-am antrenat ca prostul şi îşi bat joc de mine. Am toate analizele şi testele la zi, toate au ieşit foarte bine, am respectat protocoalele acestei intervenţii chirurgicale, am avizul acelor specialişti care mi-au făcut acea intervenţie chirurgicală. Mi-au spus că după acel protocol, care a însemnat în prima săptămână o monitorizare de 24 ore, cu anumite teste care au ieşit foarte bine. A urmat al doilea consult la patru săptămâni, unde toate lucrurile au ieşit bine. Am fost inclusiv la INMS, unde am reluat circuitul medical şi unde toate lucrurile au ieşit foarte bine. De aceea nu cred că există vreun risc în a mă lăsa să particip pe propria răspundere şi asta înseamnă că nu îşi asumă nici INMS-ul şi nici federaţia. De asta au fost atât de mulţi sportivi care au participat pe proprie răspundere. Nu există niciun risc. Medicii care m-au operat au spus că pot să urc şi pe Everest. După acel protocol am continuat pregătirea, mă simt bine, sunt cu pregătirea la zi şi vreau să-mi apăr titlurile câştigate anul trecut la Cluj, la Campionatul European''.



Gimnastul a adăugat că doreşte să concureze de acum înainte la toate marile competiţii de până la JO 2020 şi inclusiv la Olimpiada de la Tokyo.



''Vreau să merg mai departe în visul meu, acela de a participa la toate campionatele majore până la JO, inclusiv la JO 2020. Vreau să aduc României cât mai multe medalii. Atâta timp cât pot, de ce să nu mergem la competiţii cu cei mai buni sportivi. Sunt medalii aduse atât mie, cât şi federaţiei, MTS, clubului Steaua, COSR, de ce nu? Cred că ne puteam înţelege, cu bunăvoinţă, fără să ajungem în situaţii de genul ăsta. Le-am spus că până la CE sunt dispus să fac toate testele posibile, zilnic, din oră în oră, cum vor ei, dacă mai au vreun dubiu. Eu nu mai am niciun dubiu. Antrenamentele merg bine. Sunt dator să lupt pentru visele şi idealurile mele'', a declarat Drăgulescu.



Campionul român a precizat că interesul financiar nu joacă niciun rol în dorinţa sa de a concura la marile competiţii: ''Dacă aş fi făcut gimnastică pentru bani, m-aş fi lăsat de mult. E microbul din mine, pasiunea de a face gimnastică atât cât pot eu de mult. Mi-am fixat obiectiv 2020, când voi avea 40 de ani, cred că atunci îmi voi pune palmierele în cui''.



În cariera sa, Drăgulescu, 36 ani, a obţinut trei medalii la JO (1 argint şi 2 de bronz), 10 la CM (8 de aur şi 2 de argint) şi 18 la CE (10 de aur, 6 de argint şi 2 de bronz). AGERPRES