Ilie Balaci a murit. Sorin Cârţu: Parcă suntem blestemaţi

Ilie Balaci a murit. Antrenorul Sorin Cârţu a fost şocat de vestea decesului fostului său coleg de la Universitatea Craiova, Ilie Balaci, el declarând, duminică dimineaţă, că membrii "Craiovei Maxima" sunt blestemaţi, după ce au trecut prematur în nefiinţă Nicolae Tilihoi, Costică Ştefănescu, Zoltan Crişan, Nicolae Ivan şi Ion Oblemenco.



"Eu sunt la Bucureşti acum, am avut aseară botezul nepotului. Dimineaţă mi-a dat telefon un prieten comun şi mi-a spus. Ce să zic... acum câteva minute am vorbit la Craiova cu prietenii noştri care erau la el acolo şi îi ţineau lumânarea. Doamneee...Aşa ceva, parcă suntem blestemaţi", a spus Cârţu la postul Digi Sport.



Fostul mare fotbalist Ilie Balaci s-a stins, duminică, la vârsta de doar 62 de ani. El a câştigat 3 titluri de campion al României şi 4 Cupe ale României cu Universitatea Craiova, echipă pentru care a evoluat în cea mai mare parte a carierei, iar înainte de a se retrage din activitate, în 1988, a mai evoluat la FC Olt şi Dinamo.



El a fost desemnat cel mai bun fotbalist român al anului în 1981 şi 1982. În Divizia A are 349 de prezenţe şi 84 de goluri, în cupele europene a marcat de 7 ori în cele 38 de apariţii, în vreme ce la naţionala are 69 de selecţii şi 8 goluri.



Ca antrenor cele mai mari succese le-a înregistrat în ţările arabe, cucerind numeroase trofee în Tunisia, Maroc, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită sau Qatar. Şi-a început meseria de antrenor la Pandurii Târgu Jiu, iar apoi le-a pregătit în ţară pe Drobeta-Turnu Severin şi Universitatea Craiova (de trei ori). A mai antrenat formaţiile Club Africain Tunis, Olympique Casablanca, Al-Shabab FC (EAU), Al-Nasr (Arabia Saudită), Al-Hilal FC (Arabia Saudită), Al Ain FC (EAU), Al Sadd SC (Qatar), Al Ahli Club Dubai (EAU), Al-Arabi SC (Qatar), Kazma (Kuweit), Raja Casablanca (Maroc), Al-Nahda (Arabia Saudită), Al-Hilal FC Omdurman (Sudan), Suwaiq Club (Oman).

AGERPRES