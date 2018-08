Liderul de sindicat Andy Nagy: Greva din Sport şi Tineret continuă cel puţin până luni

Preşedintele Sindicatului Naţional Sport şi Tineret (SNST), Andy Nagy, a declarat pentru AGERPRES că întâlnirea pe care a avut-o cu conducerea Ministerului Tineretului şi Sportului nu a avut niciun rezultat, iar greva generală declanşată miercuri de angajaţii MTS va continua cel puţin până luni, când este programată o altă rundă de negocieri.



"Am fost la întâlnirea cu conducerea MTS, însă dânşii nu au avut pentru noi nicio propunere în plus. În continuare ni se vorbeşte despre măriri salariale de la 1 ianuarie şi aşa mai departe, numai promisiuni. Dânşii erau foarte relaxaţi, păreau să nu aibă nicio presiune, dar greva generală continuă. Cel puţin până luni când avem o nouă întâlnire cu conducerea MTS", a afirmat Nagy.



Liderul de sindicat a afirmat că era normal ca MTS să anunţe că doar 200 de angajaţi sunt în grevă, dar a precizat că adevărul este altul. "Aşa numără ei, de fapt, aşa se numără peste tot când e vorba despre sindicate. Dar greva este generală, avem tabele cu semnături, oamenii au încetat lucrul astăzi. Noi şi dacă ne strângem în piaţă la un protest dânşii spun că suntem tot vreo 200. Dar vom reveni cu probe, vom arăta şi poze din toată ţara, pentru că oamenii nu au muncit azi. Însă nu e grav că au numărat ei greşit, ci că avem informaţii că se fac presiuni din ce în ce mai mari asupra angajaţilor. Directorii din teritoriu fac presiuni asupra angajaţilor să nu intre în grevă pentru că vor fi daţi afară. La fel s-a întâmplat dimineaţă la baza sportivă de la Snagov, dar am discutat apoi cu doamna directoare de acolo şi totul a revenit la normal", a precizat liderul de sindicat.



Sindicatul Naţional Sport şi Tineret (SNST), afiliat la Federaţia Publisind şi membru al Blocului Naţional Sindical, a organizat în ultima perioadă mai multe acţiuni de protest ca urmare a inechităţilor salariale din domeniu, iar miercuri a declanşat greva generală şi încetarea totală a activităţii în Sport şi Tineret până la soluţionarea revendicărilor.



Ministerul Tineretului şi Sportului a reacţionat, miercuri, şi a anunţat într-un comunicat de presă remis AGERPRES, că greva generală declanşată angajaţii MTS de la cluburi, baze sportive sau DJTS-uri nu a întrerupt pregătirea loturilor naţionale şi a promis majorări salariale de la 1 ianuarie 2019. Ulterior, MTS a comunicat că dintre cei 2.998 de angajaţi, doar aproximativ 200 se află în grevă (7% din numărul total al salariaţilor), situaţie care nu mai poate fi asimilată cu termenul de "grevă generală".



În 27 iulie, angajaţii MTS au intrat în grevă de avertisment şi au organizat un miting de protest în faţa sediului ministerului. La 2 august, acţiunea de protest la care au participat 250 de persoane s-a repetat, membrii de sindicat cerând demisia ministrului Ioana Bran şi plecând apoi în marş spre Guvern.



Sindicatul Naţional Sport şi Tineret susţine că protestează în numele a peste 3.500 de salariaţi din Sport şi Tineret. Conform conducerii SNST, 70% din personal, indiferent de vechime, studii, funcţie, este plătit cu 1.300 lei net/lună.



Revendicările SNST sunt: egalizarea salariilor la nivelul maxim aflat în plată, conform Deciziei CCR nr.794/2016, reîncadrarea personalului conform Legii nr.153/2017 (diferenţiat pe funcţii, răspundere, vechime), plata muncii în zilele de sâmbătă şi duminică, sărbătorile legale şi a orelor suplimentare, acordarea sporului de 25% pentru antrenorii care au sportivi la lotul naţional, acordarea sporurilor - aplicarea regulamentului de sporuri, egalizarea salariilor celor din federaţiile sportive naţionale, la nivelul celor din subordinea MTS, acordarea voucherelor de vacanţă pentru salariaţii federaţiilor sportive naţionale, suplimentarea numărului de angajaţi, deblocarea posturilor vacante şi prelungirea contractului colectiv de muncă.

