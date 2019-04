Naomi Osaka a semnat un contract de sponsorizare cu Nike

Japoneza Naomi Osaka, numărul unu în tenisul profesionist feminin, a semnat un contract de sponsorizare cu Nike şi va purta noul echipament începând cu turneul de la Stuttgart, programat spre finalul lunii aprilie, relatează Reuters.



Osaka, campioană la US Open în 2018 şi Australian Open în 2019, avea un contract cu Adidas, care însă a expirat la finalul anului 2018 şi care nu a mai fost prelungit, deşi a purtat echipamentul firmei germane în prima parte a anului.



Conform presei japoneze, Naomi Osaka a refuzat alte oferte, precum cea de la Uniqlo, şi a decis să semneze cu Nike, firmă americană de care este legată şi jucătoarea română Simona Halep.



''Sunt mândră să devin membră a familiei Nike şi sunt nerăbdătoare să fiu implicată în toate oportunităţile pe care Nike le are de oferit. Nike are un istorie legendară şi abia aştept să fiu parte a acestor momente pentru mulţi ani de acum înainte''m , a declarat Osaka într-un comunicat.



Osaka a devenit prima jucătoare din Japonia are a cucerit un Grand Slam, ca urmare a succesului ei de la US Open 2018. De atunci ea a încheiat diverse contracte de sponsorizare cum firme precum All Nippon Airways, Nissan sau Citizen.

AGERPRES