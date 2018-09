Roger Federer dă vina pe căldură pentru eliminarea de la US Open

Tenismanul elveţian Roger Federer, de cinci ori câştigător la US Open şi cu 20 de titluri de Grand Slam în palmares, a acuzat căldura pentru eliminarea sa din optimile turneului de la Flushing Meadows de către australianul John Millman, nr. 55 mondial, relatează EFE.



Federer a fost învins neaşteptat de Millman cu 3-6, 7-5, 7-6 (7), 7-6 (3), la capătul unui meci în care a comis 76 de greşeli neforţate.



''Dintr-un motiv, în această seară am avut probleme cu condiţiile ambientale, a declarat Federer după meci. Este pentru prima oară când mi se întâmplă. A fost foarte cald. Simţeam că nu pot respira. Nu exista nicio circulaţie a aerului. Am transpirat din ce în ce mai mult cu cât partida avansa. Am început să pierd energia. Când te simţi aşa, totul este terminat, nu ai capacitatea de reacţie. John a reuşit să gestioneze mai bine situaţia. El provine şi din unul dintre locurile cu cea mai mare umiditate din lume, Brisbane. Ştiam că va fi un duel dificil. Dar când te simţi aşa începi să pierzi şansele. A fost decepţionat. Într-un fel, abia aşteptam ca partida să se termine''.



Pentru Federer a fost a doua eliminare prematură consecutivă la un Grand Slam în acest an, după cea din sferturi la Wimbledon.



Millman va juca în sferturi cu sârbul Novak Djokovic.

AGERPRES