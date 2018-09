Roger Federer, învins de australianul John Millan (55 ATP), în optimi la US Open

Tenismanul elveţian Roger Federer, numărul doi mondial, a fost învins neaşteptat de australianul John Millman, numărul 55 ATP, luni, la New York, în optimile de finală ale turneului US Open, ultimul de Mare Şlem, cu 3-6, 7-5, 7-6 (9/7), 7-6 (7/3).



Federer a avut două mingi de 2-0 la seturi, apoi a ratat o minge de 2-1 la seturi. Elveţianul câştigase singurul duel anterior cu Millman, în 2015, în trei seturi la Brisbane.



Astfel, aşteptatul sfert de finală cu Novak Djokovic nu va mai avea loc, eşecul survenind după ce Federer a fost eliminat în sferturile de finală la Wimbledon.



Novak Djokovic (6 ATP) s-a calificat în sferturi la Flushing Meadows după ce a dispus de portughezul Joao Sousa (68 ATP) în trei seturi, 6-3, 6-4, 6-3.



În sferturi s-a calificat şi croatul Marin Cilic, numărul 7 mondial, care l-a dominat pe belgianul David Goffin (10 ATP), scor 7-6 (8/6), 6-2, 6-4. Cilic (29 ani) se va bate pentru un loc în semifinale cu japonezul Kei Nishikori (19 ATP), care nu a avut emoţii în faţa germanului Philipp Kohlschreiber (34 ATP), de care a dispus în trei seturi, 6-3, 6-2, 7-5, după ce în 2017 nu a evoluat la Flushing Meadows.



Meciul dintre Cilic şi Nishikori va fi o reeditare a finalei de la New York din 2014, când croatul a obţinut singurul său titlu de Mare Şlem, după seturi simetrice, 6-3, 6-3, 6-3.



Nishikori (28 ani), finalist în 2014 şi semifinalist în 2016, va juca în sferturi la Flushing Meadows pentru a treia oară din carieră.

AGERPRES