Serena Williams, victorie clară în fața surorii sale, Venus Williams

Jucătoarea americană de tenis Serena Williams, fost lider mondial, a învins-o categoric pe sora sa Venus Williams, cu 6-1, 6-2, vineri, la arenele Flushing Meadows din New York, şi s-a calificat în optimile de finală ale turneului US Open, ultimul de Mare Şlem al anului.



Acesta a fost al treilea meci dintre cele două surori care au dominat tenisul mondial an la rând, la 20 de ani după prima confruntare, în turul al doilea la Australian Open, în 1998, încheiată cu o victoriei obţinută de Venus.



Debutul de meci a fost îngrijorător pentru Serena, care a suferit o entorsă la glezna dreaptă în al doilea ghem al meciului. Venus (38 ani) nu şi-a procurat ne decât o singură minge de break în acest meci, netransformată.



Serena, care a revenit la Flushing Meadows după ce anul trecut a născut o fetiţă, Olympia, ocupă numărul 26 în clasamentul WTA şi este cap de serie numărul 17, fiind în căutarea celui de-al 24-lea său titlu de Mare Şlem din carieră, cu care ar egala-o pe Margaret Court.



În optimi, Serena o va înfrunta pe estoniana Kaia Kanepi (44 WTA), cea care a învins-o în primul tur pe românca Simona Halep, actualul număr unu mondial.



O altă americancă, Sloane Stephens, campioana en titre, s-a calificat şi ea în optimi, după 6-3, 6-4 cu belarusa Victoria Azarenka.



Rezultatele de vineri, din turul al treilea la simplu feminin:

Kaia Kanepi (Estonia) - Rebecca Peterson (Suedia) 6-3, 7-6 (7/3)

Serena Williams (SUA/N.17) - Venus Williams (SUA/N.16) 6-1, 6-2

Ashleigh Barty (Australia/N.18) - Karolina Muchova (Cehia) 6-3, 6-4

Karolina Pliskova (Cehia/N.8) - Sofia Kenin (SUA) 6-4, 7-6 (7/2)

Sloane Stephens (SUA/N.3) - Victoria Azarenka (Belarus) 6-3, 6-4

Elise Mertens (Belgia/N.15) - Barbora Strycova (Cehia/N.23) 6-3, 7-6 (7/4)

Anastasija Sevastova (Letonia/N.19) - Ekaterina Makarova (Rusia) 4-6, 6-1, 6-2

Elina Svitolina (Ucraina/N.7) - Wang Qiang (China) 6-4, 6-4

AGERPRES