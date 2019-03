Simona Halep a confirmat oficial colaborarea cu antrenorul Daniel Dobre

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul trei mondial, a confirmat oficial, miercuri, în cadrul unei conferinţe de presă la Miami, că va lucra în continuare cu antrenorul român Daniel Dobre, potrivit site-ului WTA.



"Am un antrenor român, cineva cu care am mai lucrat, chiar în timpul colaborării cu Darren (Cahill)", a anunţat Halep la Miami Open. "Numele său este Daniel Dobre. Am mai lucrat cu el şi înainte de Darren, aşa că ne cunoaştem destul de bine şi sunt bucuroasă pentru această decizie", a mai spus Halep (27 ani).



Halep a rămas în noiembrie fără antrenor, după ce australianul Darren Cahill a anunţat că va face o pauză pentru a se dedica familiei. Românca a avut o scurtă încercare de a lucra cu belgianul Thierry Van Cleemput, imediat după Australian Open, dar cei doi au renunţat după turneul de la Doha, explicând ruptura printr-o lipsă de compatibilitate.



"Am încredere în el şi am avut o colaborare bună în trecut. Cel mai important lucru este că mă simt bine alături de el. Avem o legătură bună şi aceasta face lucrurile să meargă mai uşor", a dezvăluit Halep despre colaborarea cu Dobre.



Experienţa avută cu Darren Cahill, alături de care a câştigat primul său titlu de Mare Şlem, anul trecut la Roland Garros, şi a încheiat doi ani consecutivi pe primul loc în clasamentul WTA va fi greu de depăşit, consideră site-ul WTA, care notează că Halep are aşteptări realiste legate de noul parteneriat.



"Am avut trei ani plini de sfaturi din partea lui Darren, pe care îi pot descrie ca fiind cei mai buni. E greu să aleg unul singur. Faptul că un antrenor are încredere în tine, e cel mai bun lucru pentru un jucător, care se simte liber pe teren şi încrezător. Am nevoie să simt o conexiune, inspiraţie. Vrei întotdeauna un antrenor cu cea mai bună tehnică, dar după 20 de ani de jucat tenis nu poţi schimba mult tehnic sau tactic. Pentru mine cea mai importantă este conexiunea'', a concluzionat Halep.



Halep este a doua favorită la Miami Open şi va juca direct în turul secund cu învingătoarea dintre suedeza Johanna Larsson şi americanca Taylor Townsend. Halep va evolua şi la dublu, alături de germanca Julia Goerges.

