Simona Halep, cea mai bună jucătoare a anului în circuitul WTA

Românca Simona Halep, care va termina 2018 pe primul loc în clasamentul mondial, a fost desemnată, vineri, cea mai bună jucătoare a anului în circuitul profesionist feminin de tenis (WTA), anunţă site-ul Asociaţiei Jucătoarelor Profesioniste.

Halep a avut în 2018 cel mai bun sezon al carierei, câştigând în cele din urmă primul său titlu de Mare Şlem, la Roland Garros, după încercări nereuşite tot la Paris (2014) şi la Australian Open (2018).



Simona Halep, care a devenit lider în clasamentul WTA pentru prima oară în octombrie 2017 şi l-a petrecut aproape integral pe 2018 pe prima poziţie mondială, a cucerit titlul de la Roland Garros după trei victorii consecutive în faţa unor campioane, Angelique Kerber, Garbine Muguruza şi Sloane Stephens, impunându-se după o serie de meciuri caracterizate de spirit de luptă, schimbări strategice şi reveniri spectaculoase, dar nu în ultimul rând, calitatea de a juca cel mai bun tenis al său atunci când a contat cel mai mult.



Pe lângă titlul de la Roland Garros, românca a mai câştigat turneele de la Shenzhen şi Montreal, jucând şi finale la Australian Open, Roma şi Cincinnati. Doar Petra Kvitova are mai multe titluri în 2018 (cinci), dar nicio câştigătoare de Grand Slam din acest an nu a jucat mai mult de o finală majoră, cu excepţia ei, la Melbourne. Halep şi-a încheiat sezonul prematur, cu abandon la Beijing şi retrageri de la Moscova şi Singapore, unde s-a calificat pentru a cincea oară consecutiv la Turneul Campioanelor.



Halep (27 ani) încheie anul cu un bilanţ de 46 de victorii şi 11 înfrângeri şi va fi pentru al doilea an consecutiv pe primul loc la final de sezon.



Simona Halep va primi şi un premiu special, fiind singura jucătoare care s-a calificat pentru cele cinci ediţii ale Turneului Campioanelor de la Singapore. De anul viitor, WTA Finals va avea o altă gazdă.



Celelalte contracandidate la titlul de jucătoarea anului în circuitul WTA au fost câştigătoarele de Grand Slam din 2018, daneza Caroline Wozniacki (Australian Open), germanca Angelique Kerber (Wimbledon) şi japoneza Naomi Osaka (US Open), alături de cehoaica Petra Kvitova.



La categoria ''Newcomer of the Year'' (nou-venita anului) s-a impus belarusa Arina Sabalenka, celelalte candidate fiind românca Mihaela Buzărnescu, jucătoare care a avut un sezon de excepţie, reuşind să intre în Top 20 WTA, înainte ca o accidentare să o ţină departe de circuit în această toamnă, americancele Amanda Anisimova, Daniele Collins şi Sofia Kenin şi belarusa Arina Sabalenka.



Cea mai bună pereche a anului este cea alcătuită din cehoaicele Barbora Krejcikova şi Katerina Siniakova, jucătoarea cu cel mai mare progres este olandeza Kiki Bertens, la ''Revenirea anului'' a câştigat americanca Serena Williams, care a născut o fetiţă în urmă cu un an, iar ucraineanca Elian Svitolina a câştigat trofeul ''Jerry Diamond ACES'', pentru promovarea tenisului.

AGERPRES