Simona Halep: Dacă sunt 100% mâine, am șanse să câștig cu Mladenovic

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, nr. 2 mondial, s-a declarat în formă şi pregătită să dea totul în prima partidă de simplu cu Kristina Mladenovic, care deschide meciul România - Franţa de la Rouen, din semifinalele Fed Cup.



''Este un meci greu, indiferent cu cine aş fi jucat. E un meci de Fed Cup. Am jucat de multe ori contra Kristinei, dar e prima dată când jucăm în Fed Cup. Mă aştept la o partidă grea, la o partidă dificilă. Dar sunt pozitivă, pentru că ştiu cum joacă, ştiu ce trebuie să fac şi dacă sunt 100% mâine am şanse să câştig, aşa că o să merg pozitivă în teren. Voi da tot ce am mai bun să câştig acest meci'', a declarat Simona Halep, prima rachetă a României, după tragerea la sorţi a meciurilor din semifinala România - Franţa.



Halep este condusă în meciurile directe de Mladenovic (66 WTA) cu 3-2, dar ultima confruntare s-a încheiat cu o victorie a româncei, în 2017, în finala de la Madrid. Ultima victorie a jucătoarei franceze a avut loc în 2017 la Indian Wells.



Simona nu a fost surprinsă că Julien Benneteau a optat pentru Kristina Mladenovic ca a doua jucătoare de simplu: ''Este decizia lor şi au decis aşa cum au considerat. Nu sunt în măsură să comentez decizia lor, dar fetele noastre sunt mai puternice, asta cu siguranţă pot să spun. Mă simt bine, mă simt în formă, sunt sănătoasă, nu am niciun fel de problemă. Sunt emoţionată, bineînţeles, pentru că este un moment important pentru tenisul românesc, pentru ţara noastră. Dar, după cum am auzit şi bine ştim, o să avem o mare susţinere. Aşa că sper să dăm tot ce avem mai bun ca să câştigăm''.



Ziua de sâmbătă debutează cu primele partide de simplu, începând cu ora 15:00, precedate de ceremonia oficială de prezentare a celor două echipe (14:45). Duminică, de la ora 14:00, sunt programate ultimele două partide de simplu şi partida de dublu. Dacă scorul ajunge la 3-0 pentru una dintre echipe, nu se mai joacă a patra partidă de simplu şi se trece direct la partida de dublu. Dacă scorul devine 3-1 după ultima partidă de simplu, se dispută şi partida de dublu.



Semifinala Franţa - România se joacă pe o suprafaţă de zgură instalată în Palatul Sporturilor Kindarena din Rouen, cu o capacitate de 4.976 locuri, conform informaţiilor furnizate de organizatori. Echipa Franţei este compusă din Alize Cornet, Caroline Garcia, Pauline Parmentier, Kristina Mladenovic şi Fiona Ferro, iar selecţionata României este alcătuită din Simona Halep, Mihaela Buzărnescu, Irina Begu, Monica Niculescu şi Raluca Olaru.



Mingile alese pentru acest meci sunt Babolat, utilizate şi la Grand Slam-ul de la Ronald Garros. Arbitrii de scaun sunt Nico Helwerth (Germania) şi Eiva Asderaki-Moore (Grecia), iar arbitru supervizor - Jane Harvey din Marea Britanie.



În sferturile Grupei Mondiale a Fed Cup, România a învins echipa Cehiei, deţinătoarea trofeului, cu 3-2, prin punctele obţinute de Simona Halep, victorioasă în ambele partide de simplu, şi de perechea Irina Begu/Monica Niculescu, în timp ce Franţa a dispus cu 3-1 de Belgia.



România înfruntă Franţa pentru a doua oară în Fed Cup. Primul meci s-a disputat în 1976, când româncele Virginia Ruzici şi Florenţa Mihai s-au impus cu 3-0 în finala turneului de consolare al competiţiei găzduite de Philadelphia (SUA).

