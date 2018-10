Simona Halep: Problema mea este că sunt negativistă - vin din România

New York Times a publicat un interviu cu Simona Halep, concentrat asupra ultimului an din cariera jucătoarei de tenis. În luna iunie, Simona Halep a câștigat primul ei titlu de Mare Șlem, însă jurnaliștii atrag atenția că toată munca ei este amenințată, având în vedere problemele de sănătate ale jucătoarei.

În ciuda problemelor la spate, Simona Help încearcă să se vindece la timp pentru finala WTA de la Singapore, care se va juca între 21 și 28 octombrie, pentru a-și păstra poziția de număr 1 mondial.

În cadrul interviului, Simona Halep a afirmat că anul 2018 a fost cel mai bun an din cariera sa, după ce a câștigat titlul de Mare Șlem, realizare pe care o consideră mult mai mare decât cea de a fi numărul 1 mondial. De asemenea, Simona Halep a spus că a încetat să mai pună presiune negativă asupra ei.

„De-a lungul ultimului an, am lucrat cu un psiholog. Am muncit mult în ceea ce privește gândirea. În acest moment și la acest nivel, toată lumea joacă foarte bine. Prin urmare, am încercat să fiu mai puternică din punct de vedere mental. Psihologul meu a spus că trebuie să îmi controlez emoțiile și să fiu mai pozitivă. M-a învățat să renunț la gândurile negative în timpul meciurilor cu ajutorul unor exerciții. Asta m-a ajutat să fac îmbunătățiri. Problema mea este că sunt negativistă - vin din România. Românii sunt puțin negativi în gândire. Toată lumea știe asta. Este ceva normal aici.”, a spus Simona Halep.

Mai mult, Simona a anunțat că nu o să renunțe la tenis din cauza diagnosticului de hernie de disc. „Sunt foarte pozitivă, chiar și cu accidentul. Simt durerea, dar am încredere că prin exerciții, recuperări și terapie fizică totul o să fie bine. Nu o să renunț la a juca tenis.”

Numărul 1 mondial a afirmat că doctorii i-au spus că este în regulă să joace în continuare, iar cu ajutorul exercițiilor, mușchii din acea parte a corpului vor fi mai puternici, iar discul va reveni pe poziția inițială sau va rămâne unde este, fără a exista un pericol în continuare.