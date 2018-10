Simona Halep: Sper ca accidentarea să nu fie gravă şi să pot juca la Moscova şi la Turneul Campioanelor

Jucătoarea de tenis Simona Halep, numărul 1 WTA, a declarat pe Aeroportul Henri Coandă, la întoarcerea din China, că speră ca accidentarea la spate să nu fie gravă şi să poată evolua la Moscova şi apoi la Turneul Campioanelor.



Halep, care a abandonat în meciul cu Ons Jabeur (Tunisia) din primul tur de la Beijing după 32 de minute de joc, va efectua un RMN la Bucureşti.



"Nu ştiu exact care e situaţia... Am ceva dureri la spate. Mâine o să fac un RMN şi o să am mai multe informaţii. Sper să nu fie atât de grav, dar a fost greu să joc. Sper să nu fie în pericol participarea la Moscova şi la Turneul Campioanelor. Acum sunt mult mai OK, cred că şi din cauză că m-am mai relaxat. Am fost îngrijorată şi stresată că trebuia să joc un meci şi nu eram pregătită fizic. Nu pot să spun mai multe acum, mâine o să am informaţii", a spus Halep, care a revenit în ţară luni noaptea



"Eu am fost foarte pregătită înainte să plec, m-am dus cu încredere, cu o atitudine pozitivă, însă duminică, la antrenament mi s-a blocat spatele complet şi nu am putut să fac mai nimic. Am stat vreo două zile la pat, după care am încercat uşor-uşor cu tratament. Mi s-a dat drumul la coloană, dar tot greu a fost să joc. Muşchiul a fost contractat destul de tare. După ce am făcut ace (n.r. - acupunctură) mi s-a dat drumul, însă a fost şi mai greu pentru că am jucat la Wuhan şi s-a dus şi pe picior puţin (n.r. - durerea). A fost greu. Nu regret că am jucat acel set la Beijing. Îmi place să fiu la limită, să renunţ atunci când chiar nu mai pot. Regret în schimb un pic că am continuat la Wuhan", a adăugat Halep.



Numărul 1 mondial a precizat că prioritatea sa acum este recuperarea. "Nu pot să fiu într-o formă OK dacă nu mă recuperez cu spatele. Prioritatea e să îmi revin, să mă recuperez. Sper şi îmi doresc foarte mult să fiu aptă pentru turneele care urmează. Darren a spus să am mare grijă cu spatele şi vom vedea ce se va întâmpla mai departe. Mi-a părut rău că a trebuit să bată atâta drum şi eu să nu pot juca. Dar ăsta este tenisul şi trebuie să acceptăm", a menţionat ea.



Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul unu mondial, a abandonat, duminică, în prima rundă a turneului WTA de la Beijing, dotat cu premii totale de 8.285.274 dolari, după ce Ons Jabeur (Tunisia) a câştigat primul set cu 6-1.



Românca (27 ani), afectată de problemele pe care le are la spate în ultima vreme, a renunţat după 32 de minute de joc.



Simona Halep a fost finalistă anul trecut la Beijing, performanţa sa ajutând-o să urce în premieră pe primul loc în clasamentul WTA.



Halep a ajuns la patru înfrângeri consecutive, după ce a pierdut finala de la Cincinnati, în primul tur la US Open şi în turul al doilea la Wuhan.

AGERPRES