Tenismenul Novak Djokovic, confirmat cu noul coronavirus

Sârbul Novak Djokovic, liderul mondial al tenisului masculin, a fost confirmat cu noul coronavirus, după turneul demonstrativ „Adria Tour”, organizat de către acesta.

„Când am ajuns în Belgrad am fost să ne testăm! Rezultatul meu e pozitiv, la fel și al soției. Rezultatele copiilor sunt negative. Tot ce am făcut în ultima lună a fost din inimă și cu intenții sincere. Turneul nostru a vrut să unească lumea și să trimită un mesaj de solidaritate și compasiune în regiune. Turneul a fost creat pentru a ajuta jucătorii din Sud – Estul Europei. Am vrut să ajutăm persoanele care aveau nevoie. Am organizat turneul când virsulul era slăbit și am crezut că am îndeplinit toate condițiile. Din păcate, virusul încă este prezent și învățăm să trăim cu el. Sper că lucrurile se vor ameliora și ne vom relua viețile așa cum erau. Îmi pare rău pentru fiecare îmbolnăvire. Sper că nu vor exista coomplicații și că toată lumea va fi bine. Voi sta în izolare în următoarele 14 zile și voi repeta testul peste cinci zile.”, a afirmat Djokovic, potrivit Eurosport.

Tenismenul a organizat la Belgrad, Serbia, și la Zadar, Croația, un turneu demonstrativ. În urma acestuia, tot mai mulți participanți au fost confirmați cu noul coronavirus.

După turneu, au fost confirmați cu noul coronavirus Grigor Dimitrov, Borna Coris și Viktor Troicki.