Un ziar australian a preluat pe prima pagină controversata caricatură cu Serena Williams, sfidând valul de critici

Un ziar australian a retipărit miercuri pe prima pagină controversata caricatură înfăţişând-o pe jucătoarea de tenis Serena Williams după incidentul din timpul turneului U.S. Open, sfidând valul de critici internaţionale şi acuzaţiile de rasism, potrivit Reuters.



Herald Sun, deţinut de News Corp, a publicat luni pentru prima dată caricatura în care Williams apare cu buzele supradimensionate, părul zburlit, sărind nervoasă peste racheta sa de tenis.



Desenul a atras un val de critici şi de acuzaţii de rasism împotriva ilustratorului Mark Knight. Herald Sun şi Knight au negat acuzaţiile de rasism.



În ciuda valului de indignare, publicaţia a retipărit desenul alături de alte caricaturi incomode reprezentându-i pe preşedintele Donald Trump şi pe liderul nord coreean Kim Jong Un, în încercarea de a prezenta controversa sub forma îngrădirii libertăţii de exprimare.



"Dacă cenzorii autonumiţi ai lui Mark Knight obţin ceea ce doresc în cazul caricaturii cu Serena Williams, noua noastră viaţă corectă politic va fi într-adevăr foarte plictisitoare", scrie cotidianul în editorialul de pe prima pagină.



Damon Johnston, editorul Herald Sun, a mutat disputa pe Twitter, negând acuzaţiile de rasism şi sexism. "Ironizează în mod corect un comportament necorespunzător din partea unei legende a tenisului", a scris Johnson pe Twitter.



Caricatura a tras după sine un val de critici, în special în mediul online. Knight spune că a primit ameninţări cu moartea împotriva familiei sale după ce desenul a fost publicat, fiind nevoit să-şi suspende contul de Twitter.



Desenul a fost făcut după controversata înfrângere de sâmbătă a lui Williams de către japoneza Naomi Osaka în cadrul turneului U.S. Open de la New York. Jucătoarea, care ţintea să egaleze recordul australiencei Margaret Court de 24 de titluri de grand slam, a pierdut după o discuţie aprinsă cu arbitrul de scaun Carlos Ramos. În urma incidentului, Williams a fost amendată cu 17.000 de dolari.



Incidentul a divizat lumea tenisului, Novak Djokovic, câştigătorul U.S. Open, l-a criticat pe Ramos, în timp ce Court a susţinut aplicarea pedepsei pentru încălcarea codului.



Williams a spus după meci că bărbaţii din tenis nu sunt judecaţi după aceleaşi standarde ca jucătoarele. "Lupt pentru drepturile femeilor şi pentru egalitate", a declarat Williams la conferinţa de presă de după meci.