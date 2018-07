VIDEO. Haos la Turul Franţei. Protest şi gaze lacrimogene la kilometrul 29 din cei 219 kilometri

Etapa a 16-a din Turul Franţei a fost întreruptă temporar, după ce plutonul a avut de-a face cu un “nor” de gaze lacrimogene în timpul unui protest al fermierilor francezi. Mai mulţi rutieri au avut nevoie de îngrijiri medicale, potrivit BBC.

Mai mulţi baloţi de paie au fost aruncaţi pe şosea, la kilometrul 29 din faza de 218 kilometri de la Carcassonne la Bagneres-de-Lunchon. Imaginile surprind cum un poliţist dă cu gaze lacrimogene în protestatari, însă acestea au ajuns şi la pluton. Sportivii au avut nevoie de batiste ude şi de picături pentru ochi.

Din cauza incidentului, Turul Franţei a fost întrerupt pentru 15 minute.

Poor footage but the policeman on the right, turning away, used the spray, not a protester. pic.twitter.com/Odc2kX0Jft