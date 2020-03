Fanii lui Rangers: Ianis este regele nostru

În momentul transferului lui Ianis Hagi la Glasgow Rangers, lumea a fost pesimistă. Exista teama că duritățile tradiționale din campionatul scoțian îl vor trimite pe încă necoptul Ianis Hagi pe o targă direct la spital încă de la al doilea contact fizic și... gata, aventura lui în Scoția se va termina. Ei bine, Ianis s-a pregătit înainte de a întra în teren: a studiat atent cum se poate poate feri de „body cec”-urile hochei-istice din fotbalul scoțian. Lumea l-a crezut firav, nepregătit fizic, crud, trimis la plimbare de belgieni etc. În pofida tuturor acestor opinii, Ianis a demonstrat contrariul. Nu este deloc firav, este foarte bine pregătit fizic, este tehnic și foarte ambițios.

Într-un fotbal fizic, un jucător tehnic, așa cum este Ianis Hagi, poate face diferența pe teren. Însă Ianis, dincolo de tehnică, a impresionat prin clarviziunea de pe teren, prin pasele pentru coechipieri și prin faptul că nu se ferește de clinciurile dure cu adversarii. El a declarat pentru RangersTV că nici în România nu era protejat de adversari: „Țin minte că într-un meci din Liga 1 am fost faultat de 15 ori. Am rezistat. Aici, la Rangers sunt, cum se spune, ca peștele în apă”.

Ianis a impresionat de la primul meci când, deși a jucat doar 14 minute contra celor de la Aberdeen, scor 0-0, a oferit două pase ideale de gol lui Morelos, ratate încredibil de vârful lui Rangers. Apoi, la al doilea meci a fost titular și a și marcat golul victoriei cu Hibernian. Imediat le-a intrat la suflet fanilor, care au văzut la Ianis nu doar că joacă foarte bine cu ambele picioare dar și faptul că este capabil de execuții surprinzătoare și precise. Chiar golul marcat l-a mirat pe Steven Gerrard: „Când am văzut că vrea să șuteze din poziția aia m-am enervat. Nu știam că dă bine și cu dreptul. Poziția a fost dificilă, era în viteză, avea coechipier liber în centrul careului. 9 jucători din 10 ar fi pasat. El însă a șutat precis și imparabil la colțul lung. Tot nu știu cu care picior joacă mai bine”.

Au urmat „meciurile vieții”, dubla cu Braga din Europa League. Dincolo de cele două goluri marcate, unul cu piciorul stâng, unul cu piciorul drept, el a mai dat încă trei pase ideale, care trebuiau să fie și ele finalizate de Morelos cu gol. Răsturnarea scorului din meciul tur i se datorează lui Ianis și ulterior și calificarea. Pasa excepțională de 30 de metri, din meciul retur, dată lui Kent, lăsat singur cu portarul, a impresionat pe toată lumea, inclusiv pe Kent: „Nu știu cum m-a simțit acolo. Habar nu am cum a știut că sunt acolo. Era cu spatele la mine. Dar când am văzut cum pleacă mingea din piciorul lui, eram sigur că asta era intenția lui. Să îmi paseze mie în adâncime. Îl rog să-mi mai dea 1.000 de pase la fel”. Și Gerrard a fost încântat de soluția găsită de Hagi. „Assistul lui Ianis cu Braga a fost un moment de geniu, vorbim despre viziune și execuția unei pase foarte dificile. Și eu am fost mijlocaș și apreciez ce a făcut. După ce ratează un penalty, unii fotbaliști dispar din joc. Dar Hagi a ieșit în față și a oferit clipa care ne-a ajutat să câștigăm meciul”, a mai spus Gerrard.

Prestația lui Ianis a atras atenția și rivalilor de la Celtic: „Cu Hagi, Rangers o să ne pună multe probleme. Pare mai bun ca Laudrup pe vremuri. Anul ăsta nu au ce să ne mai facă, dar de anul viitor...”.

Cel mai reușit transfer al iernii

Site-ul UEFA a făcut un sondaj despre cel mai reușit transfer făcut în această iarnă în Europa League. Pe primul loc, detașat, a ieșit Ianis Hagi, împrumutul lui de la Genk la Glasgow fiind considerat cel mai de succes. De asemenea, Rangers are în plan activarea clauzei de cumpărare, la vară, în valoare de 5 milioane de euro, o sumă mare pentru fotbalul scoțian, mai ales pentru Rangers, echipă care a trecut și printr-un faliment. Mai mult, fanii îl presează pe Gerrard să activeze mai repede clauza de cumpărare, ca nu cumva să-l piardă până la vară.

Nimeni în istoria lui Glasgow Rangers nu a impresionat atât de repede ca Ianis Hagi. Nici măcar Laudrup nu s-a adaptat atât de repede, spun suporterii lui Rangers.

Tatăl lui Ianis a fost Sultan la Istanbul. Ianis este Rege la Glasgow.

Fan Rangers

La antrenamentul oficial de la Braga, în tribune a fost prezent un grup de 25 de români stabiliți în Portugalia. Ulterior, pe chat-ul suporterilor lui Rangers, a apărut ironia: „Fanii lui Rangers erau la bere prin oraș. Fanii lui Ianis Hagi erau pe stadion”

Ce a făcut copilul ăsta nu a făcut nimeni vreodată pentru Rangers. În Europa suntem peste Celtic. Când Hagi se va acomoda deplin și va juca acolo unde vrea el să joace, facem 80 de titluri cu el, spun suporterii lui Rangers.

Am o problemă cu Ianis. Este prima oară când mă întâlnesc cu o astfel de situație. Hagi are ambele picioare. Lovește perfect cu ambele. Unde să-l poziționez? Pe stânga? Pe dreapta? În centru? În spatele vârfului? Este ceva nou pentru mine. În general, un număr «10» se poziționează în centru-stânga. Este poziția tradițională a unui decar. Dar Hagi a făcut trei meciuri excepționale dincolo, în centru-dreapta. E un «10» atipic.

Steven Gerrard, manager Glasgow Rangers