Fiica Serenei Williams s-a îmbolnăvit

Serena Williams a anunțat prin intermediul Twitter că și-a îmbolnăvit copilul, după ce au plecat în vacanță după finala de la US Open.

„Am fost incredibil de bolnavă și acum cred (chiar dacă am folosit dezinfectant de mâini și un spary) că mi-am îmbolnăvit copilul. Acum suntem amândouă bolnave. Nu m-aș putea simți mai rău din cauza asta. Data viitoare voi intra singură în carantină!”, a scris Serena, pe Twitter.

I’ve been Incredibly sick and now I believe (although walking around with Hand sanitizer and diseffencant spray) I got my baby sick. Now we are both sick. I could not feel worse about it. Next time I’m going to quarantine myself.