Forminte, mesaj alarmant înainte de CM: "Toată lumea plânge. Nu există constanță"

Campionatele Naţionale de Gimnastică de la Ploieşti, disputate în perioada 12-14 octombrie, au lăsat un gust amar tuturor iubitorilor acestui sport. Niciuna dintre sportivele senioare care vor participa la CM de la Doha, de la finalul lunii, nu a reușit să urce pe prima treaptă în finalele pe aparate. Competiţia a fost presărată de accidentări atât la băieţi, cât şi la fete.

Marea speranţă a ţării noastre, Denisa Golgotă, în vârstă de 16 ani, a suferit o contractură musculară, dar nu va rata prezenta la CM care debutează pe 25 octombrie în capitala Qatarului. Antrenorul coordonator al lotului de senioare şi junioare, Nicoalae Forminte, explică ce s-a întâmplat la Ploieşti: "Normal că va participa la Doha. Vom ști mai multe după ce medicii vor stabili diagnosticul, ei să ne dea o conduită medicală și un tratament care să ne ajute să trecem peste acest moment greu. Este foarte descurajantă pentru echipă accidentarea Denisei, pe care o putem numi liderul echipei, dar asta este situația și nu ai ce face când ai cinci, șase gimnaste. Trebuie să gestionezi criza aceasta până când numărul de participante la senioare va crește, și sperăm că nu doar numărul, ci și calitatea", a explicat tehnicianul.

Probleme la capitolul emoţii

Cândva cel mai medaliat sport din România la toate competiţiile, gimnastica de la noi se află în plin picaj. În lipsa trofeelor europene, mondiale şi olimpice, banii au încetat să vină, iar fetele nu au încredere în ele că pot duce concursul până la capăt, explică Forminte. "Dacă ieri spuneam că fetele au avut o prezentare mai bună decât la concursul din Belgia, astăzi sunt nemulțumit că nu au reușit să mențină acest nivel al competiției două zile la rând. Nu există constanță la nivel emoțional, iar acestă problemă nu este nouă. Ne dă bătăi de cap de multă vreme în antrenamente. Nu ne rămâne decât să continuăm și să sperăm că într-o bună zi fetele vor ajunge la maturitatea psihoafectivă încât să fie capabile să își prezinte exercițiile în orice situație și în orice moment".

Dar la ce să ne aşteptăm de la generaţiile următoare? Întrebarea nu îi pică bine antrenorului Forminte, cel pe umerii căruia atârnă greu lipsa performanţelor din ultima perioadă. "E o întrebare grea. Sportul este, a fost și va rămâne, indiferent de situație, o oglindă a societății. Astfel, acele generații care vin din urmă vor reapărea atunci când societatea românească va dori să aibă astfel de copii, astfel de campioni, atunci când țara noastră va simți nevoia unor ambasadori din acest domeniu, atunci se va schimba ceva. Tineri talentați există, dar societatea în care trăiesc ei scoate la suprafață numai aspecte negative", mărturiseşte el.

Ce nu se vede

Pe lângă problemele legate de lipsa banilor, loturile de senioare şi junioare se confruntă cu o serie de probleme incredibile pentru o ţară civilizată, care îşi iubeşte valorile în sport. Lipsa medicilor specializaţi pe traumatologie medicală face ca orice rană banală suferită de o gimnastă se recuperează mult mai greu decât ar trebui. "Toată lumea suferă. Eu nu știu dacă la nivel naţional avem medici specializați pe cromatologie sportivă, așa cum spune un prieten de al meu care mă mai ajută la lot, la Deva, cu un diagnostic: «Eu te ajut cu ce pot, dar nu sunt medic traumatolog în medicină sportivă». Se pare că noi la ora actuală avem niște ortopezi eminenți, dar nu sunt specializați pe traumatologie sportivă. În alte țări nu se întâmplă așa. Gândiți-vă că pe noi ne țin acasă niște entorse, se recuperează mult mai greu", mărturiseşte Forminte.

Participare fără pronostic

Delegaţia României va pleca la Doha cu gândul la Olimpiada de la Tokio. O clasare în primele 24 de echipe le asigură fetelor noastre calificarea directă la campionatul mondial de anul viitor, competiţie care va oferi ultimele locuri pentru Japonia. "Noi mergem concentraţi pe calificarea în top 24 pe echipe, loc care ne va face pregătirea pentru Olimpiadă mult mai ușoară. O clasare pe podium ar fi ideală. Obiectivul nostru este pe termen lung. Tot ce ne dorim este să ajungem acolo. Din păcate, în ziua de azi, codul de punctaj în gimnastică este făcut pentru copii supradotați și nu ai de ales, trebuie să te aliniezi. Și dacă nu ai performanțe, nu investește nimeni", mai spune Forminte.

Rezultate slabe şi la băieţi

Pe lângă Golgotă, în echipa pentru Mondiale mai sunt: Carmen Ghiciuc, Laura Iacob, Nica Ivănuș, Maria Holbură și Ioana Crișan. Niciuna dintre ele nu a reușit să câștige vreo finală, fiind întrecute de gimnaste care sunt încă la vârsta junioratului. Nici lotul masculin nu a fost ferit de probleme, Andrei Groza, unul dintre gimnaștii din echipa pentru CM, s-a accidentat la genunchi și nu va face deplasarea la Doha, unde vor pleca Marian Drăgulescu, Andrei Muntean, Cristian Bățagă, Adelin Kotrong și Rafael Szabo.

Denisa este încrezătoare

Chiar dacă a avut dureri îngrozitoare, marea speranţă a României, Denisa Golgotă crede în forţele ei proprii şi în capacitatea de a se recupera până la startul CM de la Doha. "Am fost la RMN şi medicul mi-a spus că sunt bine, probabil a fost o contractură mai puternică a muşchiului. Sper din tot sufletul să fiu la capacitate maximă până la CM. Îmi doresc să fiu sănătoasă pentru că doar aşa voi reuşi să îmi fac exerciţiile cum trebuie. Am mari speranţe la sol şi la sărături, dar şi la individual. Condiţia ar fi să nu greşesc şi să nu ratez, bineînţeles. La paralele mă perfecţionez, încă nu am ajuns la nivelul pe care mi-l doresc, dar nici nu mă vor opri", a declarat Denisa.

"Eu sper ca până în 2019, pe lângă Denisa, Ioana Crișan și Nica Ivănuș să acumuleze încredere și dorința de a performa. Asta nu înseamnă că restul fetelor nu sunt importante. Dar dacă acestea despre care am vorbit evoluează, atunci cu siguranță vom alinia o echipă capabilă să se califice la Olimpiadă", Nicolae Forminte, antrenor coordonator

133 de medalii a cucerit România (47 de aur, 45 de argint şi 41 de bronz) în istoria acestei competiţii, ocupând cu această performanţă locul trei all-time pe naţiuni)