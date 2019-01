Adrian Stoian a fost transferat, oficial, de FCSB

Echipa de fotbal FCSB l-a legitimat pe mijlocaşul Adrian Stoian, jucător provenit de la FC Crotone, din liga a doua italiană, a anunţat vicecampioana României.

Internaţionalul în vârstă de 27 de ani, care va purta tricoul cu numărul 27, se află sub comanda antrenorului Mihai Teja începând de miercuri dimineaţa.

"Sunt foarte fericit pentru că voi avea ocazia să joc pentru cel mai mare club din România. Vin aici cu gândul de a-i ajuta pe băieţi şi clubul să-şi atingă obiectivele. Sper să fiu campion la vară şi să jucam în grupele unei competiţii europene", a declarat Stoian.

Adrian Stoian, născut pe 11 februarie 1991, la Craiova, a început fotbalul la Şcoala de Fotbal Gheorghe Popescu, acolo unde a fost coleg cu Lucian Filip. În 2008 a fost transferat de AS Roma, pentru care a evoluat în 28 de meciuri la nivelul echipei Primavera şi într-o singură partidă în Serie A. A fost împrumutat, între 2010 şi 2012, la Pescara şi AS Bari, iar în vara lui 2012 a ajuns la Chievo Verona. După un sezon petrecut la Verona, a fost împrumutat, pe rând, la Genoa, Bari şi Crotone, iar cu ultima echipă a semnat un contract definitiv în vara anului 2015. A adunat 95 de partide în Serie A şi doua meciuri pentru echipa naţională a României.

AGERPRES