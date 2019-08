Burleanu e convins că Federaţia Română de Fotbal va câştiga la TAS litigiile cu FCSB

Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, e convins că forul pe care îl conduce va câştiga la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) cele două litigii acceptate spre judecare şi înaintate de către FCSB, referitoare la obligativitatea cluburilor de Liga I de a înfiinţa echipe de fotbal feminin şi la cesionarea activităţii cluburilor de drept public.



"În primul rând ne vom apăra şi în al doilea rând vom şi câştiga acest caz. Vom beneficia şi de sprijin din partea UEFA în acest dosar. Deja sunt discuţii la nivel de UEFA ca echipele care participă în Champions League să aibă această obligaţie de a avea echipe de fotbal feminin după modelul pe care îl cunoaştem deja. În momentul de faţă sunt aceste două speţe pe care le avem din partea FCSB, una este legată de fotbalul feminin şi a doua speţă este legată de transformarea echipelor de drept public în cluburi de drept privat. Inclusiv pe această speţă nu cred că avem emoţii. Dacă am duce toate deciziile în cadrul Adunării Generale atunci nu am mai organiza şedinţe de Comitet Executiv în fiecare lună şi am putea ajunge în situaţii de blocaj. La nivelul Adunării Generale a Federaţiei Române de Fotbal se discută în primul rând partea financiară şi modificări de statut. Vă asigur că nu este deloc o cheltuială mare şi mai mult decât atât, cheltuielile de transport şi cazare sunt suportate de federaţie, prin urmare ai de plătit un antrenor, atâta tot, şi să le pui la dispoziţie fetelor un teren. Vă asigur că nu este nici o măsură discriminatorie. Sincer mi se par trase de păr argumentele invocate de club, de aceea am şi spus că suntem siguri că vom câştiga. Dar e dreptul lor să meargă, atunci când nu sunt mulţumiţi de o decizie a Comitetului Executiv, la TAS", a declarat Burleanu, marţi, într-o conferinţă de presă susţinută la Casa Fotbalului.



Referitor la solicitarea făcută la TAS de către FCSB, privind anularea hotărârii Comitetului Executiv al Federaţiei Române de Fotbal prin care cluburile de drept public din Liga a II-a pot promova în situaţia în care cu cel puţin un sezon înainte îşi cesionează activitatea către un club de drept privat, Burleanu e de părere că acţiunea este îndreptată către gruparea de Liga a IV-a, CSA Steaua, cu care se află în conflict în ceea ce priveşte marca.



"Sincer şi eu am fost surprins, pentru că au fost două şedinţe de Comitet Executiv în care s-a discutat acest subiect şi am crezut că avem o în unanimitate la nivelul Comitetului Executiv, dar se pare că nu am avut de vreme ce FCSB a înţeles să atace această decizie. Pare să fie îndreptată împotriva clubului Steaua, CSA Steaua", a mai spus preşedintele FRF.



Conform unor surse AGERPRES apropiate părţilor, gruparea de fotbal FCSB a deschis un proces împotriva FRF la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne privind obligativitatea înfiinţării echipelor feminine de către participantele la campionatul Ligii I, şi a solicitat TAS, într-o altă speţă, şi anularea hotărârii Comitetului Executiv al Federaţiei Române de Fotbal prin care cluburile de drept public din Liga a II-a pot promova în situaţia în care cu cel puţin un sezon înainte îşi cesionează activitatea către un club de drept privat.

AGERPRES