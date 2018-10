Contra l-a felicitat pe Rădoi, pentru victoria naţionalei Under-21

Selecţionerul echipei naţionale de seniori a României, Cosmin Contra, a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă susţinută la Centrul de la Mogoşoaia, că l-a felicitat pe Mirel Rădoi, antrenorul reprezentativei de fotbal Under-21 pentru victoria cu Ţara Galilor şi pasul făcut spre calificarea la Campionatul European.



''L-am felicitat pe Mirel pentru rezultatul de ieri şi l-am rugat să transmită şi băieţilor aceleaşi felicitări, pentru că era un meci cu miză, cu presiune şi s-au descurcat destul de bine'', a spus Contra.



Cosmin Contra a comentat şi performanţa echipei Under-21, care mai are de îndeplinit o simplă formalitate pentru a se califica la turneul final: ''Strategia pe care am avut-o împreună cu antrenorul de la naţionala de tineret, Mirel, a dat roade şi după 20 de ani avem o performanţă bună la nivel de echipă naţională de tineret şi asta nu face decât ca această generaţie să poată să facă tranziţia la echipa mare mult mai bine, pentru că un turneu final îi va maturiza mult mai repede''.



Şi căpitanul naţionalei mari a României, Cristian Săpunaru, i-am felicitat pe jucătorii de la selecţionata Under-21 pentru performanţa lor.



''Ţin să-i felicit pentru ceea ce au realizat, în '98 ţin minte că a fost ultima calificare la un Campionat European de tineret, este meritul lor, al antrenorilor, al federaţiei, pentru că au reuşit să ducă o echipă Under-21 la un Campionat European. Mai au un meci de jucat, nu cred că vor fi probleme, totuşi. La un Campionat European ar putea să ajungă mult mai sus. Cred că această naţională de tineret poate să aducă multe bucurii românilor''.



Echipa Under-21 a României a învins Ţara Galilor cu 2-0, vineri, la Cluj-Napoca, în penultimul său meci din preliminariile Campionatului European din 2019 şi mai are nevoie de un singur punct în partida de marţi cu Liechtenstein, la Ploieşti, pentru a se califica la turneul final din Italia şi San Marino.



Naţionala României întâlneşte duminică reprezentativa Serbiei, în Grupa a 4-a din Seria C a Ligii Naţiunilor, pe Arena Naţională din Bucureşti, de la ora 16,00.

