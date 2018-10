Cosmin Contra: Ne dorim să câştigăm cu Serbia, astra le-am transmis băieţilor

Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, Cosmin Contra, a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă susţinută la Centrul de la Mogoşoaia, că le-a transmis jucătorilor să obţină victoria în meciul cu Serbia, de duminică, din Liga Naţiunilor.



''Nu ştiu dacă ne-ar conveni şi un egal, e clar că noi ne dorim să câştigăm, asta le-am transmis băieţilor, dar nu vreau să pun foarte mare presiune pe ei, pentru că niciodată nu ne-am descurcat sub presiune. O să ne invite şi ei să atacăm, trebuie să fim atenţi, pentru că e o echipă foarte bună de contraatac. Trebuie să avem o mentalitate foarte bună, ce am pregătit la video în astea două zile băieţii să prindă foarte bine, cum s-a întâmplat şi până acum'', a declarat Contra.



Selecţionerul crede că nu mai e nevoie de o motivare suplimentare înaintea unui asemenea meci: ''Dacă ei nu sunt motivaţi la un asemenea meci, nu ştiu la ce meci pot să mai fie motivaţi. Avem posibilitatea să trecem pe primul loc în grupă dacă vom câştiga acest meci şi să depindem de noi la ultimele două meciuri din grupă. Cred că este un premiu destul de mare. Sunt mulţi jucători tineri, nu au jucat cu asemenea presiune şi cred că nu suntem făcuţi să jucăm cu această presiune, iar atunci încerc să iau din această presiune şi să încerc să ajungem la ora jocului cu temele făcute şi să facem lucrurile foarte bine în teren''.



Contra nu va putea conta în meciul cu Serbia pe două piese de bază, pe Alex Chipciu şi Paul Anton, ambii suspendaţi în urma partidei de la Vilnius.



''În mare, am în cap cum aş vrea să joc, planul tactic, dar din păcate oboseala pe un asemenea teren (sinteticul de la Vilnius) îşi spune cuvântul, pentru că recuperarea este între 10 şi 14 ore mai mare decât la un teren normal şi e clar că încă se simte oboseala după meciul de la Vilnius. Sper să fiu inspirat şi să aleg jucătorii care pot să alerge şi să pună în dificultate Serbia. Întâlnim favorita grupei, o echipă extraordinar de bună şi atunci sperăm să ne ridicăm la nivelul lor din punct de vedere fizic, psihic, tactic, mâine, la ora meciului'', a subliniat selecţionerul.



Contra a caracterizat echipa Serbiei: ''Un Mitrovic, un Tadic, un Milinkovic-Savic, un Kostic, un Maksimovic sunt jucători care în orice moment pot să te pună în dificultate, indiferent cât de bine joci tu. Joacă la nivel foarte înalt, au şi moral bun în ultimul timp pentru că la echipele lor de club fac o treabă excelentă şi asta se vede şi la echipa naţională''.



''La noi cel mai important e grupul, unitatea, nu cred avem jucători care la un anumit moment să facă diferenţa, avem jucători care pot să aibă o sclipire şi să facă ceva diferit, dar eu m-am bazat de când am venit la naţională pe forţa grupului'', a subliniat antrenorul naţionalei României.



Contra e conştient că potenţialul echipei naţionale e mai mare decât a arătat până acum, dar consideră că rezultatele contează mai multe decât jocul reprezentativei: ''Sunt momente în care cred că putem mult mai mult ca joc, dar sunt circumstanţe care te duc să ai un joc mai puţin bun, poate adversarul, poate e partea aceea proastă dintr-un meci în care tu cazi din mai multe puncte de vedere şi trebuie să ai capacitatea să treci peste acea perioadă. Până la urmă, la echipa naţională cred că primează şi rezultatul. Îmi doresc să ne calificăm la Campionatul European şi contează rezultatele, nu jocul echipei''.



''Ca antrenor, mi-aş dori să am 3-0 într-un anumit minut şi să stau liniştit. E clar că încă nu suntem în măsură să facem lucrul acesta şi atunci trebuie să suferim la fiecare meci. Un lucru pozitiv de când sunt eu la echipa naţională e că băieţii reacţionează de fiecare dată când au un moment mai greu şi asta arată forţa acestui grupă, că poate să reacţioneze în momente dificile, ceea ce poate înainte nu se întâmpla la echipa naţională, inclusiv în epoca mea aveam moment în care primeam gol şi cădeam din toate punctele de vedere, fizic, psihic, şi nu puteam să revenim în meci. Acum se pare că echipa naţională are forţa asta să revină în meci indiferent de ceea ce se întâmplă într-un anumit moment'', a adăugat Cosmin Contra.



Selecţionerul s-a arătat încântat de faptul că stadionul va fi plin la ora meciului: ''Se pare că lumea o să vină în număr mare mâine, suntem fericiţi că am readus publicul las stadion. E clar că responsabilitatea e mai mare şi sperăm ca mâine să putem să-i facem fericiţi.

Publicul va fi de partea noastră, dar trebuie să-i dăm şi motive să fie de partea noastră. Sperăm să începem bine meciul şi să putem să punem presiune asupra sârbilor''.



Contra s-a referit şi la ora neobişnuită la care se va juca meciul, 16,00: ''Ora cred că e ideală pentru spectatori, să vină la stadion după masa de prânz, să vadă un meci interesant, al echipei naţionale''.



Arena Naţionlă va găzdui din nou un meci după o lungă perioadă în care s-a refăcut gazonul, lucru pe care Contra l-a comentat astfel: ''Am intrat pe gazon (la Arena Naţională) înainte să intrăm în cantonament şi părea foarte bun. Sperăm ca la ora jocului să ţină 90 de minute, am înţeles de cei care s-au ocupa de îngrijirea lui că va fi în condiţii optime ora meciului şi că nu vom avea probleme. Avem condiţii optime de antrenament la Mogoşoaia, iar gazonul de aici este foarte bun. Am decis să facem antrenament dimineaţa tocmai pentru a da mai mult timp de odihnă băieţilor, să se recupereze până la ora jocului''.



Contra consideră că Tamaş e un jucător cu experienţă, de care ''avem nevoie, mai ales în astfel de meciuri''.



Alexandru Maxim, autorul golului victoriei cu Lituania, ''e un jucător care a avut un început de sezon bun în Germania, marcând goluri, jucând foarte bine, în diferite sisteme de joc şi e un jucător polivalent şi poţi să te bazezi pe el în mai multe poziţii. Iar asta face să fie un jucător valoros pentru echipa naţională''.



Contra a declarat că se va opera la picior după meciul cu Serbia: ''Mai rezist un meci cu piciorul şi sper să ajung pe masa de operaţie cu trei puncte în plus. Asta ar face ca operaţia să fie mult mai puţin traumatizantă''.



Naţionala României întâlneşte duminică reprezentativa Serbiei, în Grupa a 4-a din Seria C a Ligii Naţiunilor, pe Arena Naţională din Bucureşti, de la ora 16,00.

AGERPRES