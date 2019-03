Dan Petrescu: Mă bucur că m-am întors, am suferit că nu am putut să joc cu CFR Cluj în cupele europene

Tehnicianul Dan Petrescu a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că se bucură că s-a întors la CFR Cluj, precizând că a suferit în vara anului trecut când a plecat în China, la Guizhou Zhicheng, pentru că nu a avut ocazia să joace cu formaţia ardeleană în cupele europene după ce a câştigat titlul.



"Mă bucur că m-am întors la CFR Cluj. În China când a început al doilea sezon, cei de la club m-au chemat la negocieri şi au zis că nu îmi mai pot plăti salariul acela foarte mare. Aşa că am acceptat un salariu la jumătate, dar am pus nişte clauze. Iar una era să plec când vreau, numai să îi anunţ. Asta a fost tot, când cei de la CFR au insistat am zis să vin unde sunt dorit, nu a mai contat latura financiară. Mi-am dorit să mă întorc acasă şi să joc în cupele europene, pentru că asta mi-a lipsit... am suferit puţin că am plecat şi nu am putut să joc cu CFR Cluj în cupele europene. Cei din China m-au rugat să îmi las staff-ul acolo până îşi găsesc alţi antrenori. Dar probabil că într-o lună maximum vor veni şi ei aici", a spus el.



"De 2-3 luni sunt curtat... eu nu am vrut să vin, dar conducătorii s-au rugat de mine. Le-am spus că e foarte greu să vin acum pentru că orice s-ar întâmpla în afară să câştigăm titlul eu voi fi principalul vinovat. Dar mi-am asumat acest lucru. E normal că meritul de până acum e al foştilor antrenori, eu nu am niciun merit, chiar dacă jucătorii de aici au fost aduşi de mine şi antrenaţi de mine un an. Însă pentru acest sezon eu nu am niciun merit, de acum încolo voi fi judecat. Sper ca de data asta să nu mai plec de la CFR. Să stau cât mai mult aici. Poate numai o ofertă foarte importantă mă va face să plec", a adăugat Petrescu.



"Pentru mine e o problemă că lotul nu e cum vreau eu. Nu am făcut eu lotul în acest sezon... eu aş fi vrut mai mulţi jucători. Pentru că în următoarele meciuri va fi foarte greu să folosim aceeaşi echipă. Sincer aş vrea să am două echipe la dispoziţie, una să joace în campionat şi alta în Cupă. Aşa că voi debuta cred doi-trei tineri în aceste meciuri, chiar şi ca titulari. Trebuie să le dau şansa să joace la echipa mare. Din păcate în săptămâna asta nu am avut toţi jucătorii la antrenamente, Ţucudean şi Culio sunt accidentaţi, plus jucătorii care au fost la loturile naţionale. Ţucudean şi Culio sunt doi jucători exponenţiali pentru mine şi din păcate nu îi vom avea la dispoziţie. Cu Ţucudean nu m-am întâlnit de când am venit, aştept să vină luni la club. Din ce am înţeles în maximum 10 zile va începe antrenamentele cu echipa", a mai spus el



Dan Petrescu susţine că toată presiunea meciului cu Astra Giurgiu de sâmbătă va fi pe el pentru că l-a înlocuit pe Alin Minteuan, antrenor care a obţinut 5 victorii consecutive. "Cu Astra va fi foarte greu pentru că ei în ultimele meciuri aici, chiar şi când eram eu, au reuşit să scoată rezultate de 1-1. Deci sunt convins că Astra va veni aici şi va da 100%. Probleme cu banii nu au cum să fie, pentru că în ziua de azi chiar dacă întârzie 1-2-3 luni, până la urmă tot vor intra. Aşa că nu cred în aceste poveşti că dacă au ceva probleme cu banii nu vor juca. Sigur vor da 100%. Au un lot mai puternic decât anul trecut, pentru că acum au doi golgheteri precum Alibec şi Llullaku. S-au întărit foarte bine şi părerea mea e că sigur vor juca în cupele europene. Din experienţa de anul trecut, în play-off fiecare meci e o finală. Deci e foarte important acest meci, la fel ca şi celelalte. CFR vine după o serie de 5 victorii cu Alin Minteuan pe bancă, o serie extraordinară. Iar toată presiunea este pe noi, în special pe mine la acest meci. E normal. Dar nu e uşor să câştigi toate meciurile în play-off. Sunt convins că vor mai fi şi sincope, dar sper să reuşim să trecem cu brio peste ele", a precizat Petrescu.



Echipa de fotbal CFR Cluj întâlneşte, sâmbătă, de la ora 21:30, pe teren propriu, formaţia Astra Giurgiu, într-o partidă contând pentru etapa a 3-a a play-off-ului Ligii I.

AGERPRES