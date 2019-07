Daniel Opriţa, noul antrenor principal al echipei CSA Steaua Bucureşti

Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucureşti l-a numit pe Daniel Opriţa, 37 ani, în funcţia de antrenor principal al echipei de fotbal cu un contract pe un an, conform unui comunicat remis joi Agerpres.



Staff-ul tehnic al echipei de fotbal CSA Steaua Bucureşti este completat de Iulian Miu - antrenor secund, Fane Nofitovici - antrenor secund şi Sorin Bobariu - antrenor cu portarii. Din staff va face parte şi Florentin Dumitru, în rolul de consultant tehnic.



În ultimele două sezoane, CSA Steaua a fost antrenată de Marius Lăcătuş, care a ratat două sezoane consecutive promovarea în liga a III-a. Fostul internaţional a demisionat în iunie, după eşecul cu Carmen Bucureşti (0-1), într-o partidă contând pentru etapa a 3-a şi ultima a play-off-ului Ligii a IV-a.



Obiectivul noii conduceri manageriale este de a promova echipa în eşaloanele superioare, contractele fiind semnate pe un sezon, cu posibilitate de prelungire în funcţie de rezultatele obţinute.



Ca jucător la Steaua Bucureşti, în perioada 2002-2007, Daniel Opriţa a disputat peste 100 de meciuri în Liga I şi 44 în cupele europene. El a ajutat la câştigarea a două titluri şi a unei Supercupe a României. Pentru echipa României, Opriţa a bifat 6 meciuri şi a marcat un gol. În anul 2006, a primit Medalia "Meritul Sportiv" clasa a II-a cu o baretă din partea preşedintelui României.



Ca tehnician, Opriţa a pregătit echipe precum CSM Metalul Reşiţa, Juventus Bucureşti, CSM Şcolar Reşiţa, FC Voluntari, CS Mioveni.



Iulian Miu, fost căpitan al echipei din Ghencea la începutul anilor 2000, are 149 de prezenţe în Divizia A şi 27 în cupele europene. Ca jucător are în palmares trei titluri de campion al României, câte două trofee în Cupa şi Supercupa României.



Fane Nofitovici a evoluat ca jucător la echipele FC Argeş, CS Mioveni, Petrolul Ploieşti, Concordia Chiajna şi FC Zimbru Chişinău. Ca antrenor secund, el a făcut parte din staff-ul tehnic la echipele Juventus Bucureşti, Şcolar Reşiţa, FC Voluntari, CS Mioveni.



Sorin Bobariu a fost portarul formaţiei CS Otopeni în perioada 2003-2009 şi a fost antrenor cu portarii la echipele CS Otopeni şi Juventus Bucureşti.

