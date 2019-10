FCSB-Dinamo, un derby pentru play off-ul Ligii 1

Etapa cu numărul 12 a Ligii 1 programează primul meci direct al sezonului, tradiționalul derby al orgoliilor: FCSB-Dinamo. Dacă e să luăm în considerare și palmaresul Stelei, ar fi disputa cu numărul 175, între ele fiind egalitate perfectă: 59 de victorii de fiecare parte, și 56 de egalități. Echilibrul se menține și în ceea ce privește numărul de goluri: 251 pentru FCSB, 242 pentru Dinamo. Ultimele trei dispute s-au încheiat nedecis, 2-2, 3-3, 1-1, ultimul pe 11 noiembrie 2018, tot pe Arena Națională.

Pentru prima oară în istoria disputelor Steaua/FCSB-Dinamo a prins ambele echipe după un început de sezon atât de slab: Dinamo cu 5 înfrângeri în primele 6 etape, iar FCSB cu 5 înfrângeri consecutive, au împărțit chiar ultimele locuri ale clasamentului. Nici acum situația nu este mult mai bună, deși rezultatele recente le-au mai urcat un pic în clasament, însă tot pe locuri de play out.

Însă indiferent de forma de moment a echipelor, între cele două formații au fost mereu dispute încinse, atât pe teren, cât și în tribune, mai mereu stadioanele fiind pline.

În ceea ce privește forma de moment a celor două rivale, ambele par a fi într-o ușoară creștere, însă nu una spectaculoasă. Și FCSB, și Dinamo depind de cei doi play makeri, Coman la roș-albaștri și Dan Nistor la „câini”, aceștia fiind cei care ar înclina balanța. Dacă la FCSB au revenit accidentații Moruțan, Man și Gnohere și se simte o ușoară coerență a jocului, la Dinamo începe să se simtă stabilitatea băncii tehnice, unde Dușan Uhrin jr s-a acomodat cu vestiarul dinamoviștilor și i s-au asigurat câteva transferuri pe posturile deficitare, plus revenirea lui Nistor.

Deși în ultimii 5 ani FCSB a pornit mereu ca mare favorită în cele 12 dispute directe, Dinamo fiind în toată această perioadă în grave probleme financiare, inclusiv cei doi ani în insolvență, echipa lui Gigi Becali nu a câștigat decât de două ori, Dinamo impunându-se de trei ori. Mai mult decât atât, punctele pierdute cu Dinamo au fost decisive în pierderea titlului de către FCSB.

„Avem, iată, cinci meciuri consecutive fără înfrângere. Am trecut de un obstacol psihologic. Este limpede că jucătorii noștri sunt mai buni decât cei ai lui Dinamo, dar asta nu-ți garantează succesul. Am avut două meciuri de la care nimeni nu accepta alt rezultat, dar am avut cinci înfrângeri consecutive. Cea mai mult muncă a fost la nivel mental, dar Bogdan Vintilă a reușit să-i capaciteze”, a declarat directorul sportiv al FCSB, Narcis Răducan. Și Gigi Becali este optimist. El a promis că, pe 1 decembrie, echipa sa va fi pe primul loc al clasamentului și că până atunci nu va mai pierde niciun punct.

De cealaltă parte, liderul „câinilor”, Dan Nistor, este convins că un stadion plin cu dinamoviști, deși sunt considerați „oaspeți”, îi vor împinge de la spate pentru un rezultat mare împotriva rivalilor tradiționali.