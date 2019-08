Fotbal: Bogdan Vintilă după instalarea la FCSB - Am venit să muncesc pentru un creştin

Tehnicianul Bogdan Argeş Vintilă a declarat, vineri, în conferinţa de presă în cadrul căruia a fost prezentat oficial în funcţia de antrenor principal al formaţiei FCSB, că a venit să muncească "pentru un creştin", făcând referire la finanţatorul Gigi Becali.



De asemenea, antrenorul a menţionat că ştie ce are de făcut pentru că acum "jucătorii şi-au pierdut puţin calea".



"Mulţumesc domnului Becali pentru încredere. Am venit cu drag să muncesc pentru un creştin. Eu văd partea bună a lucrurilor şi partea bună a omului. În rest pentru mine nu contează. Sunt bucuros că voi lucra cu jucători de mare calitate. Cu unii dintre ei, cu Creţu, cu Popa, cu Vână, Tănase, Coman, Nedelcu, am mai lucrat şi le cunosc potenţialul. Asta a făcut să vin aici pentru că simt că jucătorii şi-au pierdut puţin calea. Şi trebuie repuşi pe calea cea dreaptă şi pregătiţi aşa cum trebuie", a afirmat Vintilă.



"E provocator să întâlnesc antrenori foarte buni. Îi respect pe toţi, sunt antrenori cu experienţă, dar doar luptându-te cu cei mai buni poţi să devii şi tu unul dintre ei. Abia aştept să intru la lucru pentru că urmează o săptămână dificilă în care trebuie să ne organizăm foarte bine. Nu mă sperie. E o provocare pentru mine şi consider că putem scoate maximum din această săptămână. Va urma apoi o pauză cu meciurile naţionalei, dar până atunci trebuie să ne organizăm cum trebuie. Avem un lot foarte mare şi putem să facem lejer două echipe competitive. Singura problemă e că jucătorii şi-au pierdut un pic încrederea, dar şi-o vor recăpăta", a adăugat el.



Tehnicianul Bogdan Argeş Vintilă, în vârstă de 47 de ani, a fost prezentat oficial, vineri, în cadrul unei conferinţe de presă, în funcţia de antrenor principal al echipei de fotbal FCSB.



Fostul portar şi-a început cariera de antrenor în 2010, când a condus pentru aproximativ două luni formaţia Concordia Chiajna. Ulterior el a fost secundul lui Gheorghe Hagi la Galatasaray Istanbul şi al lui Cătălin Anghel la FC Viitorul. Ca antrenor principal a revenit în 2013 la FC Viitorul, după care a condus echipa naţională Under 17 a României, FC Voluntari şi ultima oară Metaloglobus. El nu a mai avut niciun angajament din luna decembrie a anului 2017.



Vintilă preia conducerea formaţiei FCSB de la Vergil Andronache, cel care a asigurat interimatul după plecarea antrenorului principal Bogdan Andone.

