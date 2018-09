Fotbal: Dan Nistor va rămâne căpitanul echipei Dinamo, susţine antrenorul Claudiu Niculescu

Noul antrenor al formaţiei Dinamo, Claudiu Niculescu, a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, că mijlocaşul Dan Nistor, cel care a avut un conflict cu fostul tehnician Florin Bratu, va rămâne în continuare căpitanul formaţiei din Şoseaua Ştefan cel Mare.



"Dan Nistor va rămâne căpitan la Dinamo. Nu am apucat să vorbesc cu el pentru că nu am discutat cu niciun jucător. O voi face azi. În special voi discuta cu Dan Nistor pentru că pentru mine este unul dintre cei mai buni jucători din România în acest moment. Trebuie să discutăm, să îmi spună ce simte, ce s-a întâmplat de fapt... Sunt convins că va redeveni jucătorul de acum o lună de zile care trăgea echipa după el. Nistor trebuie să facă totul pentru Dinamo şi sunt sigur că va face acest lucru. Eu am mare încredere în toţi băieţii pe care îi am acum în lot, împreună vom face treabă bună. Sunt convins că împreună vom depăşi acest moment. De azi intru în pâine pentru că mâine e primul meci. Tratăm cu foarte mare seriozitate partida cu Dacia Unirea Brăila pentru că acest trofeu este unul dintre obiectivele echipei. Am câştigat Cupa cu Voluntari şi sper să o câştig şi cu Dinamo", a spus Niculescu.



Noul antrenor a menţionat că şi l-ar dori în lot pe Gicu Grozav, fotbalist liber de contract în acest moment. "Pe Gicu Grozav mi-l doresc, normal. Cu mine antrenor la U Cluj a explodat el ca jucător. Aşa că e normal să mi-l doresc. E un jucător de echipă naţională, poate e în urmă cu pregătirea, nu ştiu, dar e clar că mi l-aş dori", a afirmat Niculescu.



Preşedintele Consiliului de Administraţie al FC Dinamo, Alexandru David, a declarat însă în cadrul aceleiaşi conferinţe de presă că transferul lui Grozav nu se va realiza. "În acest moment nu e posibil să vină Gicu Grozav. Noi am discutat cu el, i-am făcut o ofertă, atât cât am putut noi, iar el a refuzat. Mie nu îmi stă în fire să promit lucruri pe care nu le pot face", a precizat David.



Tehnicianul Claudiu Niculescu a fost prezentat oficial, luni, în funcţia de antrenor principal al echipei de fotbal Dinamo Bucureşti. Noul antrenor, care îl înlocuieşte în funcţie pe Florin Bratu, a semnat un contract valabil până la 30 iunie 2020 cu FC Dinamo.

