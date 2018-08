Fotbal: Dică (FCSB) 2-0 e un scor care de multe ori a fost întors

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dică, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că 2-0, scorul din prima manşă cu NK Rudar Velenje, a fost de multe ori întors şi a precizat că jucătorii săi trebuie să fie concentraţi la returul de pe Arena Naţională pentru a obţine calificarea în turul 3 preliminar al Europa League.



"Urmează o partidă importantă pentru noi chiar dacă în tur am reuşit să câştigăm cu 2-0. Consider că ne aşteaptă o partidă grea, trebuie să ne concentrăm, să dăm totul şi să reuşim să ne calificăm. Trebuie să facem un meci foarte bun. Eu am mai trăit ca jucător un moment când am câştigat în deplasare cu 4-2, iar acasă am pierdut cu 1-2 după ce fusesem conduşi cu 0-2. Eram aproape să pierdem calificarea. Aşa că trebuie să fim concentraţi. 2-0 e un scor care de multe ori a fost întors. La fotbal se poate întâmpla orice", a spus Dică.



Tehnicianul a explicat că va face schimbări în primul 11 faţă de meciul cu Dinamo din campionat. "Am analizat meciul cu Dinamo, e păcat că nu am reuşit să îl câştigăm pentru că am condus de 3 ori şi am fost egalaţi în minutul 89. Trebuie să trecem peste acest semieşec cu Dinamo pentru că ne aşteaptă partide foarte grele în continuare. Cu siguranţă mâine vor fi schimbări în echipă pentru că în campionat ne aşteaptă o partidă foarte grea cu Poli Iaşi. Iar săptămâna viitoare, dacă vom câştiga mâine, vom evolua iar în Europa. Nu cred că Rudar poate schimba foarte mult faţă de meciul tur, dar cred că vor încerca să joace mai ofensiv. Ei vor veni să îşi joace şansa, chiar dacă e una mică. Cu siguranţă sunt o echipă care pe tranziţia negativă are probleme, pentru că şi în tur ne-am creat multe ocazii pe contraatac. Deci nu cred că se pot schimba multe în jocul lui Rudar", a menţionat el.



"Nu ne va fi uşor să ajungem în grupele Europa League, dar e obiectivul nostru şi sper să reuşim să-l îndeplinim. Va fi foarte greu pentru că vom avea adversari foarte puternici în turul următor, iar în play-off şi mai puternici. Ar fi un eşec şi financiar dacă nu ne-am califica în grupele Europa League, pentru că sunt foarte mulţi bani. Se ştie foarte bine că asta îl interesează pe patronul nostru, ca noi să aducem bani în club", a adăugat antrenorul.



Întrebat ce adversar preferă în turul 3 preliminar dintre formaţia croată Hajduk Split şi echipa bulgară Slavia Sofia, Nicolae Dică a răspuns: "Nu vreau să spun pe cine mi-aş dori. În primul rând sper să trecem noi mâine seară de Rudar şi apoi vom vedea ce se va întâmpla în Bulgaria. Am văzut şi eu meciul de la Split între Haiduk şi Slavia Sofia şi a fost un joc echilibrat. Cei de la Split au suporteri foarte pătimaşi, se joacă acolo cu 30.000 de spectatori în tribună. Deci e clar mai dificil acolo decât în Bulgaria cu Slavia. Important este ca noi să fim pregătiţi să jucăm cu orice adversar".



Echipa de fotbal FCSB întâlneşte, joi, de la ora 21,30, pe Arena Naţională din Capitală, formaţia slovenă NK Rudar Velenje, într-o partidă contând pentru manşa a doua a turului 2 preliminar al Europa League. În tur, FCSB s-a impus cu scorul de 2-0.

AGERPRES