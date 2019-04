Fotbal: Drepturile TV în Liga I, vândute pentru 28 de milioane de euro plus TVA pe an

Preşedintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu, a anunţat, marţi, într-o conferinţă de presă, cedarea drepturilor de televiziune pentru meciurile din Liga I pe o perioadă de cinci, la valoarea de 28 de milioane de euro plus TVA pe an.



''Vreau să vă spun că s-a aprobat în Adunarea Generală semnarea contractului cu firma care deţinea în acest moment drepturile TV, pe o perioada de cinci ani, cu o valoare de 28 de milioane de euro plus TVA pe an. A mai suferit unele schimbări contractul, dar nu intrăm în amănunte, o să le sesizaţi în momentul începerii sezonului următor. De doi ani avem contract cu eAd, de doi ani a plătit drepturile TV. Ea va vinde celor interesaţi, Telekom, Digi, Look şi alte societăţi mai mici'', a declarat Iorgulescu.



''Este şi un interes din străinătate, dar acele societăţi trebuie să ia legătura cu firma respectivă, căreia îi am cedat toate drepturile TV. Noi suntem mulţumiţi pentru că suntem vocea cluburilor şi ele sunt mulţumite, pentru că au stat cu emoţii că nu va mai putea face un astfel de contract. Nu am organizat o licitaţie pentru că la licitaţie se vindea cu mai puţin, din experienţa noastră şi din ce am testat piaţa'', a mai spus Iorgulescu.



LPF semnase în martie 2014 precedentul contract pentru drepturile de TV din Liga I, cu Intel Sky Broadcast Ltd, pentru 27,5 milioane euro net pe an plus 20 la sută din publicitatea încasată de televiziuni la transmiterea meciurilor.

AGERPRES