Fotbal: FCSB l-a transferat pe Adrian Popa

FCSB a ajuns la un acord cu echipa engleză de ligă secundă Reading FC pentru împrumutul fotbalistului Adrian Popa până la sfârşitul acestui sezon, a anunţat clubul de Liga I pe site-ul său oficial.



Internaţionalul în vârsta de 31 de ani, care a cucerit 7 trofee cu FCSB între august 2012 şi ianuarie 2017, va purta tricoul cu numărul 88 şi se va alătura echipei sâmbătă dimineaţa şi va face parte din lotul pentru partida cu FC Politehnica Iaşi, de duminică seara.



''Mă bucur să revin la clubul unde am făcut performanţă şi unde am trăit cele mai frumoase momente ca fotbalist. Îmi voi pune toate calităţile în slujba echipei şi îmi doresc să reuşim îndeplinirea tuturor obiectivelor împreună. Îmi doresc enorm să evoluez din nou în grupele unei competiţii europene şi, poate cel mai mult, ca suporterii să vină alături de echipă şi să ne susţină aşa cum numai ei ştiu să o facă. Doar împreună putem reuşi'', a declarat Popa.



Popa, care evoluează ca extremă dreapta, a semnat în ianuarie 2017 pentru Reading, care a plătit 1,8 milioane euro Stelei. În sezonul trecut, Popa a fost împrumutat la Ludogoreţ Razgrad (Bulgaria). Fotbalistul mai are contract cu Reading până la data de 30 iunie 2020.

AGERPRES