Fotbal: Rednic(Dinamo) - Eliminarea din Cupă a lăsat urme, dar cred că jucătorii au înţeles că nu mai e de joacă

Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Mircea Rednic, a declarat, duminică, într-o conferinţă de presă, că eliminarea din Cupa României în faţa formaţiei din Liga a III-a AFK Csikszereda a lăsat urme, dar e convins că jucătorii săi au înţeles că "nu mai e de joacă" şi vor da totul pentru victorie în partida cu FC Voluntari de luni.



"La glume ăştia suntem, dar şi eu mai fac glume. Nu a fost uşor ţinând cont de condiţiile în care s-a disputat meciul (n.r. - cu AFK Csikszereda), de atmosfera de acolo, de modul în care am fost eliminaţi... E normal că meciul a lăsat urme de tristeţe, de supărare, plus incidentul cu suporterii. Dar mă gândesc după discuţia de ieri că jucătorii nu înţeleseseră nişte lucruri, poate eu nu am fost prea clar când am venit. Dar am văzut reacţia lor la antrenament de ieri şi cred că au înţeles că nu mai e de joacă. Fotbalul un joc, dar e un joc care se joacă pe bani. E un joc în care ai responsabilităţi. Iar deciziile nu le iei de unul singur, nu e un sport individual, ca tenisul. Când am venit aici am ştiut la ce am venit. Şi la Mouscron când m-am dus erau retrogradaţi. Eu voi rămâne la Dinamo indiferent... Am contract până în 2020, sper să îl prelungesc", a spus tehnicianul.



"Mă ia cu leşin când văd titlurile din presă şi întrebările. Văd că toată lumea e fericită... văd că e o satisfacţie pentru mulţi. Dar eu le-am spus băieţilor că aşa e perioada asta. Am şi vrut să îi bag în cantonament de ieri, dar am zis că nu e o soluţie. Aş fi vrut să îi izolez un pic de tot ce se întâmplă în jurul lor", a adăugat Rednic.



El a menţionat că atât Dinamo, cât şi FC Voluntari sunt într-o situaţie delicată în acest moment şi vor da totul pentru cele 3 puncte. "Voluntari e o echipă care în ultimele etape din campionat a arătat o creştere. Are o posesie bună, e o echipă în foame de puncte ca şi noi. N-a câştigat împotriva noastră, dar nici noi n-am mai ratat o calificare în faţa unei echipe de Liga a III-a de 45 de ani. Ăsta e fotbalul, nu se mai ţine cont de asta (n.r. - de statistică). E o situaţie delicată şi pentru noi şi pentru ei. Amândouă echipele vor pregăti meciul pentru a câştiga toate cele 3 puncte. Jucătorii mei sunt afectaţi, e normal. Eu am spus că noi am luat la mişto fotbalul (n.r. - în Cupă) şi am plătit. Trebuie să trecem peste momentele grele şi să ne concentrăm pe meciul cu FC Voluntari", a afirmat antrenorul.



Mircea Rednic aşteaptă întâlnirea cu prietenul său Ioan Andone, directorul tehnic al formaţiei FC Voluntari, pe care speră să îl învingă. "O întâlnire cu Andone e întotdeauna plăcută, suntem profesionişti şi ne facem treaba acolo unde suntem. Dar nu joacă Andone. El e un antrenor cu experienţă, sfaturile pe care le dă el sunt utile, s-a şi văzut o schimbare. El are un obiectiv, eu la fel. O să ne vedem, o să ne pupăm, chiar dacă avem amândoi cuţitele, unul în dreapta, altul în stânga", a spus în glumă antrenorul dinamovist.



Echipa de fotbal Dinamo întâlneşte, luni, de la ora 21,00, în deplasare, formaţia FC Voluntari, într-o partidă contând pentru etapa a 14-a, prima a returului Ligii I.

AGERPRES