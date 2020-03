Fotbaliştii de la FCSB, de acord cu reducerile salariale pe timpul pandemiei

Florin Tănase a anunțat că fotbaliştii de la FCSB au fost de acord cu reducerile salariale pe timpul pandemiei de coronavirus.Tănase l-a convins pe Gigi Becali să reducă salariile doar până în luna septembrie.

Epidemia de coronavirus şi-a pus amprenta şi asupra fotbalului din Liga 1, iar Gigi Becali a luat deja măsuri la FCSB. Finanţatorul le-a redus cu 50% salariile jucătorilor de la FCSB.

Patronul vicecampioanei spune că nu îşi permite să plătească salarii de 15.000-20.000 de euro, în condiţiile în care toate competiţiile sunt suspendate, iar veniturile sunt aproape inexistente în această perioadă.

Florin Tănase susţine că atât el, cât şi restul jucătorilor de la FCSB au fost de acord cu reducerea salariilor.

„Eu şi colegii mei am înţeles situaţia dificilă în care ne aflăm cu toţii şi am decis, prin acceptarea unei reduceri salariale temporare, să oferim ceva înapoi clubului care ne plăteşte şi pentru care ne dorim cu toţii să facem performanţe. În calitate de căpitan al echipei, am fost cel care i-a reprezentat pe jucători în discuţiile pe această temă cu patronul, care a propus reducerea salariilor până în ianuarie 2021. La insistenţele mele, a acceptat ca această perioadă să se diminueze până în luna septembrie 2020”, a scris Florin Tănase pe Instagram.

(sursa: Mediafax)