FRF a anunțat UEFA că România poate organiza mai multe meciuri în cadrul EURO 2020

Federaţia Română de Fotbal a anunţat UEFA despre acordul autorităţilor române de a găzdui la Bucureşti mai mult de patru meciuri în cadrul Campionatului European de fotbal EURO 2020, informează site-ul oficial al FRF.



"Federaţia Română de Fotbal salută declaraţia de intenţie a ministrului sportului, domnul Ionuţ Stroe, de a formaliza la nivel guvernamental oferta Bucureştiului de găzduire a mai multor meciuri ale EURO 2020 decât cele alocate până acum, dacă se va pune problema unei redistribuiri. Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a avut consultări cu partenerii reprezentativi din proiectul organizării EURO 2020 la Bucureşti încă de la momentul amânării competiţiei şi a informat UEFA despre această disponibilitate", se arată în comunicat.



FRF a transmis federaţiilor partenere în proiectul UEFA EURO 2020 un mesaj de solidaritate."Colegilor olandezi le rezervăm o atenţie în plus întrucât Amsterdam este oraşul-pereche cu Bucureşti pentru găzduirea meciurilor din grupa C".



Federația română susţine că nu există nicio competiţie între oraşele gazdă. "Oferta Bucureştiului de a prelua meciuri care ar putea intra sub incidenţa forţei majore este una de ajutor şi solidaritate cu celelalte oraşe-gazdă. Spiritul sub care a fost concepută ediţia specială a acestui Campionat European trebuie să rămână nealterat".



Turneul final al Campionatului European de fotbal, programat iniţial între 12 iunie - 12 iulie 2020, a fost amânat de UEFA pentru 11 iunie - 11 iulie 2021, din cauza pandemiei de coronavirus.

UEFA a decis ca denumirea competiţiei să rămână EURO 2020 chiar dacă aceasta va avea loc în anul 2021.



România a primit organizarea a patru meciuri din cadrul Campionatului European pe Arena Naţională din Capitală. Ediţia aniversară care celebrează 60 de ani de la primul Campionat European se va desfăşura în 12 oraşe: Bucureşti (România), Baku (Azerbaidjan), Copenhaga (Danemarca), Londra (Anglia), Munchen (Germania), Budapesta (Ungaria), Roma (Italia), Amsterdam (Olanda), Dublin (Irlanda), Sankt Petersburg (Rusia), Glasgow (Scoţia) şi Bilbao (Spania). După decizia amânării turneului final, autorităţile unora dintre cele 12 ţări organizatoare s-au arătat rezervate în privința organizării unor meciuri ale CE.



Bucureştiul va găzdui trei partide în cadrul Grupei C şi una în faza optimilor de finală. Dacă se califică în urma barajului de Liga Naţiunilor, naţionala României va juca cel puţin două partide la Bucureşti.



Echipa naţională de fotbal a României va întâlni, la Reykjavik, selecţionata Islandei, într-o partidă contând pentru semifinalele play-off-ului de calificare la Campionatul European. O victorie în această partidă ar pune România în postura de a juca ulterior, la Sofia sau Budapesta, meciul decisiv pentru calificarea la turneul final, în faţa Bulgariei sau Ungariei.