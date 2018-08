Fundașul Alexandru Stan s-a transferat de la Astra Giurgiu la FCSB. Mutarea s-a decis la 2 noaptea

FCSB anunta transferul lui Alexandru Stan, de la AFC Astra Giurgiu, care a semnat un contract valabil pe trei sezoane. Vaoarea tranzacției a fost de 300.000 euro.

Fotbalistul giurgiuvenilor este o soluție pentru banda stângă a defensivei, acolo unde se va lupta pentru un loc de titular cu Junior Morais. Transferul lui Iasmin Latovlevici, care s-a antrenat în ultimul timp sub comanda lui Nicolae Dică, a picat. Motivul: jucătorul a cerut bani la semnătură, lucru care l-a nemulțumit pe Gigi Becali.

Fostul capitan al giurgiuvenilor va purta tricoul cu numarul 77 si se va alaturi lotului condus de Nicolae Dica sambata dimineata.

Gigi Becali, patronul FCSB, a explicat motivele care au dus la transferul lui Alexandru Stan.

"La 2 noaptea am făcut transferul. MM și Dică l-au propus. Nu aveam fundaș stânga. Mi-au zis că ne trebuie neapărat fundaș stânga. Am spus să împrumutăm unul să joace acum.

L-am sunat pe Niculae (n.r. Ioan Niculae, finanțatorul Astrei) și îi mulțumesc imediat. Mi-a zis «Da, Gigi, te ajut! Nu e nicio problemă. Ți-l dau împrumut». Și am zis că de ce să-l luăm împrumut? Noi îl plăceam de multă vreme și am zis să-l cumpărăm. Plătesc 300.000 de euro și 100.000 de euro dacă ne calificăm în grupe.

Fundași centrali vor fi Dragoș Nedelcu și Marko Momcilvovici. O să avem patru fundași centrali, că reprofilăm din mijlocași", a declarat Gigi Becali pentru GSP.RO

Alexandru Stan este un jucator nascut pe 7 februarie 1989, in Bucuresti, care a inceput fotbalul la Progresul Bucuresti. A mai trecut, pe parcursul anilor, pe la ACS Berceni, Concordia Chiajna si Astra Giurgiu (la Astra de doua ori: 2009-2012 si 2015-2018). Alaturi de giurgiuveni, Stan a castigat titlul de campion in 2016 si a adunat 13 partide si un gol in cupele europene.

Mai jos puteti citi un scurt interviu oferit de Alexandru Stan pentru http://www.fcsb.ro:

Bine ai venit la FCSB, Alex. Cum ai primit propunerea de a te transfera aici?

Multumesc. Sincer sa fiu, am fost foarte surprins. Eram acasa, ma pregateam sa plec in cantonament cu Astra. A fost o surpriza foarte placuta pentru mine si am acceptat imediat sa vin.

Esti un jucator experimentat, cu meciuri si in cupele europene. Sincer, ti-ai imaginat, de-a lungul anilor, ca ai putea ajunge la echipa noastra?

Orice jucator din Romania isi doreste sa ajunga la cea mai buna echipa din tara. Eu am facut performante notabile cu Astra si normal ca mi-a trecut prin gand asta, asa cum am visat si sa ajung la echipa nationala. E normal sa visezi frumos!

Apropo de echipa nationala, crezi ca ai putea deveni o solutie acum, odata cu transferul la un club care te poate expune mai mult in lumina reflectoarelor?

Cred ca voi avea o sansa in plus sa fiu selectionabil, dar pentru asta trebuie sa fiu sanatos si sa joc foarte bine. Altfel, nu are nicio importanta ca am ajuns aici!

Ce asteptari ai de la tine si de la echipa?

Cred ca sunt un jucator profesionist si am suficienta experienta. Am venit aici pentru a ajuta echipa. Vreau si sper sa rasplatesc increderea conducerii clubului si a tuturor celor care m-au dorit aici. Nu ramane decat sa demonstrez pe teren ca am fost o achizitie buna. De asemenea, le multumesc celor de la Astra Giurgiu pentru tot si, in special, presedintelui Dani Coman, care a fost mereu un sprijin pentru mine. Le urez mult succes in continuare!

Ce mesaj ai pentru suporterii nostri?

Ii asept in numar cat mai mare alaturi de noi la meciuri, fiindca au demonstrat mereu ca sunt al 12-lea jucator. Avem nevoie mare de ei, fiindca suporterii iti dau aripi si incredere ca poti invinge pe oricine. Sunt fericit ca am ajuns aici si abia astept sa debutez!