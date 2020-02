Gică Hagi, după ratarea play-off-ului: „Anul acesta am avut ghinion față de sezoanele trecute”

FC Viitorul Constanta

Viitorul Constanța a ratat calificarea în play-off. Gică Hagi consideră că s-au făcut anumite greșeli și crede că Viitorul a fost privată și de șansă în acest sezon.

”Asta este, nu azi s-a pierdut calificarea în play-off. Au fost mai multe meciuri în toamnă, în care nu am ajucat așa cum trebuie. Am făcut anumite greșeli, am jucat destul de bine, am avut ocazii, dar a existat precipitare și asta e.

În continuare trebuie să muncim, să arătăm cât de buni suntem și să fim entuziaști.

Lucrul cel mai important este că nu am intrat în play-off. Este o chestie nouă pentru noi”, a spus Gică Hagi, după meci, la flash-interviu.

”Anul acesta am avut ghinion față de sezoanele trecute. Am avut și acele situații cu Craiova, așa se scrie istoria, trebuie să acceptăm”, a mai spus Hagi.