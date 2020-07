Gică Hagi recunoaşte că are probleme financiare la Viitorul

FC Viitorul Constanta

Criza economică provocată de epidemie nu l-a ocolit nici pe Gică Hagi. Acesta a fost nevoit să se împrumute de 2,7 milioane de euro pentru a susţine clubul de fotbal. Viitorul îl va vinde pe Gabi Iancu, golgheterul echipei şi al Ligii 1.

Hagi îşi va recupera o parte din bani prin vânzarea de jucători. A anunţat că-l va ceda pe Gabi Iancu. Atacantul a dat 18 goluri în acest sezon şi este golgheterul Ligii 1.

Cu toate acestea, Hagi susţine că Viitorul va încasa doar câteva sute de mii de euro în schimbul fotbalistului.

Echipa Regelui e campioana playout-ului, dar în sezonul următor îşi propune să se bată din nou la titlu.

Gabi Iancu are deja câteva oferte dar sumele sunt infime, sub 500.000 de euro, Hagi considerând că ar urma astfel să încaseze prea puţin.



„Sunt fericit de ce se întâmplă. Am trecut prin momente grele, nu momente uşoare, dar le trecem cum trebuie. Echipa a rămas matură, a jucat foarte bine. A demonstrat că a fost o greşeală că nu suntem în playoff”, spune Gheorghe Hagi, manager tehnic Viitorul.

(sursa: Mediafax)