Gigi Becali a anunţat că va băga clubul FCSB în faliment dacă pandemia va continua până la toamnă

Gigi Becali a declarat că renunţă la echipa de fotbal FCSB dacă se va suspenda campionatul şi nu vor mai avea loc meciurile din cupele europene. FCSB este pe locul secund în play-off, la patru puncte de liderul CFR Cluj.

Pandemia de coronavirus ar putea aduce şi falimentul mai multor cluburi de fotbal, printre care se numără şi vicecampioana României.

Patronul clubului FCSB, Gigi Becali, a declarat că în cazul în care carantina din cauza virusului va continua până la toamnă, iar competiţiile europene nu se vor juca, cel mai probabil va renunţa la echipa de fotbal.

Omul de afaceri a precizat că va vinde patru jucători din lotul pregătit de Bogdan Argeş Vintilă.

În plus, Becali a explicat că a renunţat la ideea de a-i chema pe jucători la antrenamente.

„Nu e adevarăt că ne întoarcem la antrenamente, făcusem plan să facă câte 10 jucători în două tranşe, 10 şi 10 şi să stea la distanţă, să facă rezistenţă. Făcusem plan şi după m-am gândit şi i-am zis lui Meme, de ce să ne pregătim să luăm campionatul, ce să facem cu el, nu avem ce face cu el. Nu ştie nimeni ce va fi cu virusul, dacă va continua, la revedere cu fotbalul. Criza va fi la aştia mici. Nu am nevoie de campionat dacă nu joc cupe europene, şi dacă nu joc, la toamnă, vă spun eu vouă: . Eu nu arunc banii în foc sau să spună FRF că se pot micşora contractele, să putem rezista un an, altfel nu ai cum să rezişti, trebuie să dai 5 milioane de euro pe an, eu nu-s dispus. Iau 3-4 jucători, Man, Coman, Moruţan, Oaidă, Panţîru, îi transfer la un alt club, văd, nu ştiu unde, fac o asociere şi FCSB, la revedere, să fiţi sănătoşi, faliment. Salvez ce mai pot salva. Dacă vor continua cupele europene, atunci nu e nicio problemă. Dacă nu participăm noi, nu e problemă, dar dacă se opresc cupele europene, nu am ce să fac cu campionatul, ce să fac cu el dacă nu joc Liga Campionilor sau Europa League. Le dau bani jucătorilor să se distreze cu Rapid, Dinamo sau Chiajna? Eu dau la fotbal ca să scot bani din el", a spus Gigi Becali, potrivit PRO X..

Sursa: Mediafax