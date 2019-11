Gigi Becali, despre plecarea lui Narcis Răducan: „Sunt supărat pentru că, de când e la noi, nu a apărat clubul deloc”

Karina Knapek/Intact Images

Gigi Becali, finanțatorul FCSB, a explicat de ce Narcis Răducan a plecat de la echipă după doar trei luni. Patronul FCSB-ului a considerat că directorul sportiv nu a apărat jucătorii.

„Nu și-a dat demisia, am reziliat contractul de comun acord. Asta nu înseamnă că vine Meme. M-am blocat când am văzut declarațiile lui Narcis, că fanii vor migra către Steaua Armatei dacă vor promova în Liga 1. Declarația asta pur și simplu m-a blocat. Sunt supărat pentru că, de când e la noi, nu a apărat clubul deloc, în sensul în care am fost dezavantajați de arbitri și el a spus că arbitrajul a fost bun. Nu le lua apărarea nici jucătorilor, nici clubului, de azi nu mai am nevoie de director sportiv. Când am spus că a fost penalty la Tănase, Narcis a zis că e scos penalty-ul de Tănase, că în Champions League nu se dă așa ceva. L-am chemat la palat și am reziliat contractul cu el”, a declarat Becali pentru sport.ro