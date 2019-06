Gigi Becali: DUMNEZEU l-a pus pe Bogdan Andone!

Karina Knapek/Intact Images

Bogdan Andone, 44 de ani, a fost azi numit oficial în funcția de „principal” al celor de la FCSB. Evenimentul a avut în prezenţa patronului echipei, Gigi Becali, și a lui Mihai Stoica.

„Vă spun cum e Bogdan Andone. Nu e vorba că a zis Șumudică sau MM Stoica. Vorbeam zilnic cu MM și el zicea că Andone face totul. Eu am băgat la cap. I-am zis să stea liniștit că avem antrenor, pe Bogdan Andone. Știam că o să vină.

Aveam un plan de rezerve. Încă îl sună antrenorii pe Luțu. Nu m-am gândit niciodată la un antrenor străin. Vreau echipă românească și antrenor român. Așa vreau, e via mea! (...). Dumnezeu l-a pus pe Bogdan Andone, i-a deschis drumul! Am înțeles de la MM că Edi are clauză de 150.000 și nu vrea să plătească. Bogdan Andone este antrenorul echipei. Își va alege secundul", a declarat Gigi Becali.

