Gigi Becali, după victoria chinuită a FCSB-ului: "Norocul lor cu golurile, ca ii aveam pregatiti pe toti!"

Gigi Becali a dat mai multe declarații spumoase după victoria chinuită a FCSB-ului cu Sepsi.

"Noroc ca i-a salvat finalul... Daca nu-i salva finalul... Pana in minutul 70 nu am dat un sut la poarta. N-ai ce sa le zici. 2-0, ultimele 10 minute a fost miuta, ne-am jucat cu adverarul. Nu vreau sa fiu carcotas, dar atrag atentia... Sut pe poarta in minutul 70.... nu poti. Ii aveam pregatiti, pe toti, fiecare pe rand. Dar nu vreau sa fiu carcotas. Acum fiecare se gandeste ca poate intra cu Viena. Credeam ca nu avem fundas central. Azi l-am vazut pe Junior Morais, cel mai bun din Romania. Parerea mea e ca e mai bun decat Marko Momcilovic. Nici prin cap nu-mi trecea asa ceva! Dica voia sa joace cu Nedelcu, dar s-a razgandit si a intrat cu Junior. Idee geniala a lui Dica", a spus Becali.