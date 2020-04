Gigi Becali, în război cu jucătorii trimişi în şomaj tehnic

Gigi Becali a aplicat reduceri salariale pe timpul pandemiei de coronavirus. Şase dintre jucătorii FCSB-ului, Gnohere, Bălgrădean, Stan, Momcilovic, Planic şi Adi Popa au fost trimişi direct în şomaj tehnic.

Gigi Becali spune că a acţionat perfect legal şi susţine că unii dintre jucători au fost plătiţi degeaba.

”Am văzut că tot felul de avocaţi vorbesc că Becali a făcut şi a dres, dar îi învaţă aiurea pe jucători. La mine în casă şi în uzină nu îmi dă nimeni sfaturi cum să îmi gestionez afacerea. Nu primesc niciun ban de la cineva şi sunt sătul de sfaturi de la televizor. Dacă eu am ajuns la concluzia că jucătorii ăia nu mă mai pot ajuta şi ei nu îşi mai pot face treaba bine în uzina mea, atunci îi trimit în şomaj tehnic. Ce vreţi să fac cu muncitorii care nu îşi mai pot face munca bine? Am aplicat legea. Şi aşa unii dintre ei au luat banii degeaba pe la FCSB, dar asta este altă poveste. Până acum nu am primit nicio chemare în judecată de la niciun jucător. Dar nu mai sunt prost să le dau 20.000 de euro pe lună la unii dintre ei în plină pandemie, iar ei să nu mă mai ajute cu nimic. În vară oricum terminau contractele cu noi”, a declarat Becali

(sursa: Mediafax)