Gigi Mulțescu, chemat de urgență

Situația dezastruoasă de la Dinamo și rezultatele slabe de la reluarea campionatului după întreruperea cauzată de pandemie au determinat conducerea clubului aducerea unui antrenor care este specialist în salvări in extremis de la retrogradare. Gheorghe Mulțescu, de-a lungul anilor, a salvat de foarte multe ori echipe aflate în situații disperate, însă niciodată mandatul lui de antrenor nu a fost mai lung de un an calendaristic. Printre aceste echipe resuscitate de Gigi „The SMURD” Mulțescu sunt Petrolul Ploiești (în patru rânduri), Astra Giurgiu (trei mandate de antrenor), Dinamo (3 mandate), U Craiova, FC Voluntari sau U Cluj. Toate se aflau în situații grele și pe toate a reușit să le urce în clasament dincolo de linia roșie a emoțiilor retrogradării. Acum va avea din nou un mandat scurt pentru finalul acestui sezon și va fi însoțit de un alt nume mare din istoria clubului Dinamo, Cornel Țălnar.

La Dinamo începe „dictatura suporterilor”. Fanii din programul DDB, deveniți acționari cu acte în regulă, au tot mai mare influență în deciziile clubului. Cu pericolul primei retrogradări din istoria clubului deasupra capului, suporterii n-au mai avut răbdare cu antrenorul Adrian Mihalcea și au forțat înlocuirea lui cu cineva care a mai salvat echipe aflate în situații disperate. Gigi Mulțescu a mai scos „din mocirlă” pe Dinamo în trei rânduri, însă de fiecare dată mandatele lui în Ștefan cel Mare au fost scurte, niciodată pentru un sezon întreg. Și de data aceasta va fi tot un „mandat de criză”. Indiferent dacă va salva sau nu echipa de la retrogradare, în toamnă Dinamo va avea un alt antrenor, numit tot de suporteri.

Antrenează gratis

Matematic, Dinamo se poate salva de la retrogradare câștigând cele șapte meciuri rămase. Acesta este și motivul pentru care a fost adus Mulțescu împreună cu un alt dinamovist pursânge, Cornel Țălnar, pentru a crea un șoc la echipă și să se câștige următoarele dispute. În joc sunt încă 21 de puncte, suficiente pentru salvare. Dacă va continua legenda că Mulțescu salvează pe oricine de la retrogradare, vom vedea. „Simt că pot resuscita echipa. Nu se poate cuantifica durerea de a vedea Dinamo în situația în care este. Este unul dintre cele mai grele momente din cariera mea. Ne canalizăm toate energiile pentru a revitaliza echipa, iar jucătorii trebuie să fie performanți și responsabili. Nu avem timp de negocieri cu salariile. Eu nu cer niciun ban. Nici eu, nici Cornel Țălnar nu am negociat vreun salariu. Prioritatea noastră, a tuturor, este să câștigăm meciurile. Nu cred că este vreun iubitor de fotbal din România care să vrea cu adevărat pe Dinamo în Liga a 2-a”, a declarat Gheorghe Mulțescu la prima sa conferință de presă ca antrenor la Dinamo.

Disciplina jucătorilor

Fanii au mai avut o cerere către cuplul Mulțescu-Țălnar: disciplinarea jucătorilor la antrenamente. „Noi le plătim salariile, iar ei se prefac că se antrenează. Nu este posibil ca un jucător care nu înseamnă mare lucru în istoria lui Dinamo să i se adreseze unei legende, cum e Gheorghe Mihali, cu «Nu mă înveți tu pe mine fotbal». Nu mai vrem să auzim așa ceva. Vrem disciplină și seriozitate la echipă”, au spus suporterii.



Dinamo e ca pe un derdeluş şi se duce într-un abis al decadenţei. Situaţia asta cu plecarea lui Mihalcea, care probabil se acomodase cu aşa-zisul lot de jucători pe care a ajuns să îl aibă în ultimii ani Dinamo şi aducerea lui Gigi... Gigi Mulțescu e un om cu care am lucrat şi un om care ştie fotbal, dar s-au aşezat anii peste el. Nu ştiu ce capacitate are să mai creeze în continuare şi să se impună într-un vestiar ca acela de la Dinamo. Mulțescu ştie fotbal, dar depinde ce mai poate face şi cu marfa asta. Caii pe care îi are Dinamo acum în grajd sunt o nenorocire. Nu mai au nicio legătură cu performanţa, cu tradiţia. La ora actuală, problema la Dinamo e în principal de lot, de atmosferă, de coeziune între jucători. Şi Klopp dacă vine sau Guardiola... Doar miracolul îi salvează cu jucătorii ăştia și să se împiedice celelalte echipe. Dinamo e apropiată doar de Clinceni şi de Târgovişte, ca lot.

Cornel Dinu, la TelekomSport

Prunea este sceptic

Fostul oficial al lui Dinamo Florin Prunea nu este deloc optimist vizavi de salvarea echipei. „Este admirabil că Mulțescu a venit să salveze, dar mai este ceva de salvat acolo? Cât mai pot susține suporterii din DDB clubul? Clubul se dărâmă în fiecare zi câte-un pic, câte-un pic. Dacă domnul Negoiță nu se implică acum, în toamnă nu va mai avea ce vinde. Nici jucătorii nu vor mai valora nimic în toamnă, fie că se salvează de la retrogradare, fie că nu. Sunt doi-trei șobolani pe la RIN care ciugulesc cu impresarii”, a declarat fostul internațional, alungat de la club pe 30 iunie.