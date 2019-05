Hagi se teme de un jucător înainte de finala Cupei României

Antrenorul echipei de fotbal FC Viitorul, Gheorghe Hagi, a declarat, vineri seara, într-o conferinţă de presă, că jucătorii săi trebuie să fie atenţi în finala Cupei României la Denis Alibec, pe care îl consideră cel mai periculos fotbalist al formaţiei Astra Giurgiu, pentru ca la final să se poată întoarce cu trofeul la Constanţa.



"E o finală de Cupă în care noi şi Astra Giurgiu am ajuns pe merit. Suntem două echipe bune, cu jucători talentaţi, aşa că sunt argumente să iasă un meci foarte bun. E clar că ne dorim Cupa României, suntem într-un moment bun şi ne dorim să îl exploatăm şi să terminăm aşa cum trebuie sezonul. Rezultatele din ultima perioadă nu trebuie să ne facă să ne simţim favoriţi. Noi trebuie să fim echilibraţi, să avem grijă pentru că Astra e o formaţie foarte bună, cu jucători talentaţi în fiecare compartiment. Trebuie să ne respectăm adversarii şi cred că aşa vor face şi ei. Trebuie să fim foarte atenţi la Alibec. Echipa devine mai creativă când joacă el. Fără el în teren, Astra este mai previzibilă. Jucătorul bun rămâne bun întotdeauna. E un nouar, dar are şi apucături de decar. Sperăm să nu fie în formă mâine, să obosească repede şi să nu îi meargă bine. Nu am pregătit însă ceva special pentru el, noi ne vom face jocul nostru. Sperăm să ne întoarcem la Constanţa cu Cupa, ar fi un final de sezon extraordinar. Cu siguranţă unii vor fi fericiţi la final, iar alţii supăraţi. Sperăm ca noi să fim cei fericiţi", a spus tehnicianul.



"Nu va fi ceva special mâine, este o oportunitate şi noi am muncit ca să ajungem aici. Sperăm să repetăm prestaţiile din ultimele partide. Să fim mai rapizi şi mai buni ca Astra. Suntem fericiţi că suntem în finală şi vom încerca să ne impunem jocul nostru, să dominăm şi să dăm noi intensitatea jocului. Trebuie să facem totul ca să câştigăm. Ştiu că vor veni în jur de 4.000 de suporteri de la Constanţa, aşa că vom avea o susţinere aşa cum trebuie. Sper să vină şi ploieştenii la meci şi se bucure de fotbal pentru că e o finală de Cupă. Problema mea în această săptămână a fost să îi ţin pe jucători cu picioarele pe pământ pentru că nu ai cum să ascunzi un sezon fantastic. În ultima lună am bătut de trei ori Universitatea Craiova, iar în play-off am arătat un fotbal extraordinar, chiar dacă nu am ieşit noi campioni. Am marcat şi foarte multe goluri, cred că suntem echipa de pe locul 2 în clasamentul golurilor marcate în play-off. Sperăm ca şi mâine să marcăm", a adăugat antrenorul.



Întrebat dacă duminică va merge la vot împreună cu jucătorii echipei sale, Gheorghe Hagi a răspuns: "La ce? La vot? Nici nu ştiam. Noi muncim, noi facem fotbal şi mergem la fotbal. Pe noi ne interesează fotbalul şi nu altceva".



Fostul căpitan şi selecţioner al naţionalei României s-a arătat bucuros de faptul că jucătoarea de tenis Simona Halep s-a antrenat la Paris, acolo unde participă la Roland Garros, în tricoul formaţiei FC Viitorul inscripţionat cu numărul 10 şi numele Hagi. "Ne dăm mesaje reciproc, suntem din aceeaşi zonă şi ne respectăm. Simona e prea mare, noi suntem bucuroşi că a purtat tricoul acolo. Îi urăm baftă în turneu şi sperăm să îi meargă foarte bine şi să câştige încă o dată la Roland Garros", a precizat Hagi.



Finala Cupei României, Astra Giurgiu - FC Viitorul, este programată, sâmbătă, de la ora 20:00, pe Stadionul Ilie Oană din Ploieşti.

