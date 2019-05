Ianis Hagi: Ne-am îndeplinit obiectivul în campionat, dar ne dorim să câştigăm şi Cupa

Fotbalistul echipei FC Viitorul, Ianis Hagi, a declarat, vineri seara, într-o conferinţă de presă, că formaţia sa şi-a îndeplinit obiectivul în Liga I, ocuparea locului 3 în clasament la finalul play-off-ului, dar a precizat că îşi doreşte să câştige şi Cupa României.



"Am avut un sezon foarte bun, ne-am îndeplinit obiectivul în campionat. Dar aşa cum am spus la începutul sezonului, ne dorim să câştigăm şi Cupa. Suntem pregătiţi fizic şi mental, rămâne ca mâine să facem ceea ce ni se spune de pe margine şi sper să câştigăm. Cred eu că mâine la ora jocului vom fi pregătiţi din toate punctele de vedere. Nu cred că e neapărat un anume jucător periculos la Astra. Ei au jucători buni pe contraatac, sunt imprevizibili, au şi experienţă, dar cred că dacă stăm bine în teren totul va fi bine", a precizat mijlocaşul.



"Am amintiri plăcute de pe acest stadion (n.r. - arena "Ilie Oană" din Ploieşti), aici am marcat şi primul gol de la întoarcerea mea din Italia. Sper ca şi mâine să îmi poarte noroc, să am o prestaţie bună şi să jucăm un fotbal colectiv foarte bun, iar la sfârşitul meciului rezultatul să fie de partea noastră", a adăugat fiul lui Gheorghe Hagi.



Finala Cupei României, Astra Giurgiu - FC Viitorul, este programată, sâmbătă, de la ora 20:00, pe Stadionul Ilie Oană din Ploieşti.

