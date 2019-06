Ionuţ Negoiţă i-a propus lui Mircea Rednic să preia pachetul majoritar de acţiuni al FC Dinamo

Captura youtube

Acţionarul clubului de fotbal Dinamo, Ionuţ Negoiţă, a afirmat, joi seara, că i-a propus fostului antrenor al echipei, Mircea Rednic, să cumpere pachetul majoritar de acţiuni de 51% pentru suma de 3 milioane de euro şi că aşteaptă un răspuns de la tehnician în acest sens.



"I-am făcut ofertă scrisă lui Rednic la câteva zile după ce l-am demis. După ce am văzut dorinţa fanilor, am zis că sunt de acord fără discuţie să renunţ la Dinamo. Rednic să se întoarcă, dar cu o condiţie, să cumpere clubul. Rednic nu mi-a răspuns încă, dar am înţeles că a avut şi o intervenţie medicală. Sunt două variante, 51% pentru 3 milioane sau 67% pentru 3,8 milioane, restul de procente rămân la mine. Dar nu am o problemă să le tranzacţionez şi pe ele", a declarat Ionuţ Negoiţă la DigiSport.



Actualul acţionar al FC Dinamo, Ionuţ Negoiţă, a afirmat că a vorbit şi cu unul dintre suporterii care cereau întoarcerea lui Rednic la echipă şi că i-a transmis că acceptă ca suma să-i fie plătită în rate, astfel încât Mircea Rednic să mai poată investi ulterior în echipă.



"Rednic e de meserie şi se pricepe, eu zic că e o ofertă de nerefuzat. O să aibă pâinea şi cuţitul în mână", a mai spus Negoiţă.



Omul de afaceri Ionuţ Negoiţă a anunţat încă din 2017 că intenţionează să vândă acţiunile pe care le deţine la FC Dinamo, iniţial cerând suma de 5 milioane de euro pentru cele aproximativ 93% din acţiunile SC Dinamo 1948 SA.



În acest an, fostul antrenor Mircea Rednic a afirmat în mai multe rânduri că îşi doreşte să devină proprietar al FC Dinamo prin intermediul fiicei sale, lăsând să se înţeleagă că ar putea investi alături de alte persoane.



Antrenorul Mircea Rednic a fost demis la finalul campionatului după ce echipa Dinamo a ocupat locul 9 în clasamentul Ligii I. Ulterior, fanii dinamovişti au cerut reîntoarcerea sa prin acţiuni de protest atât în faţa hotelului RIN, deţinut de Ionuţ Negoiţă, cât şi la conferinţa de presă în care urma să fie prezentat noul antrenor, Eugen Neagoe. AGERPRES