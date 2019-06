Lăcătuș, scos vinovat pentru nepromovarea Stelei doi ani la rând

Marin Raica/Intact Images

Şeful Centrului de copii şi juniori al Clubului Sportiv al Armatei, Adrian Bumbescu, a declarat, vineri, că antrenorul Marius Lăcătuş a condus echipa de seniori "numai după capul lui", neacceptând sfaturi de la nimeni, şi în consecinţă este vinovat pentru faptul că CSA Steaua a ratat promovarea în Liga a III-a pentru a doua oară consecutiv.

"Păcat că Steaua nu a promovat, dar fotbalul în Ghencea merge mai departe. Ce nu a mers la Steaua? Poate încăpăţânarea lui Marius Lăcătuş, pentru că a făcut numai după capul lui. Nu s-a sfătuit cu nimeni, asta o ştiu cu siguranţă. Pentru că a avut sfătuitori, dar i-a dat pe toţi la o parte. A vrut să facă numai el de capul lui. Nu sunt certat cu Lăcătuş, dar de ce să îl ocolesc? Doi ani la rând echipa nu a promovat şi e normal că e vina lui Lăcătuş. I s-a reproşat lui Lăcătuş faptul că nu a adus jucători cu experienţă, un vârf valoros... El a făcut însă ce a ştiut el", a afirmat Bumbescu despre fostul său coleg de echipă alături de care câştiga în 1986 Cupa Campionilor Europeni.

"Sunt acum discuţii pentru venirea altor antrenori. Trebuie să fie un profesionist şi un manager sau un jucător care a îmbrăcat culorile Stelei. Aşa e normal. S-au perindat mii de jucători pe la Steaua, deci e normal ca unul să ni se alăture. Mie mi s-a propus la început postul de antrenor, dar am refuzat, eu coordonez Centrul de copii şi juniori. Să vedem dacă va veni Piţurcă şi Neaga. Nu ştiu, sunt discuţii cu mai mulţi antrenori. Nu va fi dezamăgitor că vom juca pe noul stadion din Liga a III-a. Cu siguranţă de acum încolo vom promova de la an la an şi nu va fi nicio problemă", a adăugat Bumbescu, prezent, vineri, la un eveniment organizat cu ocazia aniversării a 72 ani de la înfiinţarea Clubului Sportiv al Armatei Steaua.

Antrenorul echipei de fotbal CSA Steaua, Marius Lăcătuş, a demisionat după ce formaţia sa a ratat pentru a doua oară consecutiv şansa de a promova în Liga a III-a, fiind învinsă, duminică seara, cu scorul de 1-0 (1-0), de Carmen Bucureşti într-o partidă disputată pe Stadionul "Sportul Studenţesc - Regie" contând pentru etapa a 3-a şi ultima a play-off-ului Ligii a IV-a.

