Mijlocașul Alexandru Cicâldău își va prelungi contractul la Universitatea Craiova

Mijlocaşul Alexandru Cicâldău a ajuns la o înţelegere cu Universitatea Craiova pentru prelungirea contractului său până în anul 2025, a anunţat clubul din Liga I de fotbal.

"Sunt fericit, îmi doresc să rămân mai mult timp la Ştiinţa. Nu a fost nicio problemă, aşa cum am citit în mass-media, şi chiar am ajuns la un acord pentru prelungirea contractului. Am acuzat o stare de oboseală în ultima perioadă, neavând vacanţă şi nefăcând pregătirea centralizată, dar voi fi din ce în ce mai bun. Vorbim diseară pe teren. Forza Ştiinţa !", a declarat Cicâldău înaintea meciului.

Internaţionalul român are 22 de ani și a venit în vara anului 2018 la actuala echipă, de la FC Viitorul Constanţa. Mijlocaşul a fost unul dintre cei mai buni jucători ai Naţionalei de tineret a României la Campionatul European din acest an.

Potrivit comunicatului Universităţii Craiova, nu a existat nicio ofertă pentru Cicâldău de la gruparea italiană Bologna.

AGERPRES