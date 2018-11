Mircea Rednic anunţă că luni Dinamo va transfera alţi doi jucători

Octavian Cocolos

Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Mircea Rednic, a anunţat, duminică, într-o conferinţă de presă, că în cursul zilei de luni gruparea alb-roşie va efectua alte două transferuri, după ce vineri a fost legitimat internaţionalul albanez Naser Aliji.



"Rednic aduce jucători ca să întărească lotul, să îl crească în calitate. Nu e uşor să găseşti jucători care în 2 săptămâni să poată juca minimum 60 de minute. Azi vor veni încă doi jucători, iar mâine vor semna. Apoi va mai veni încă unul... De fapt sunt doi. Au plecat 4, vin 3, plus 1, plus 1. Naser (n.r. - albanezul Naser Aliji) a ajuns deja. Naser are contract 4.000 (n.r. - 4.000 de euro pe lună) şi posibilitatea ca din iarnă să fie mărit. E un jucător care a evoluat pentru echipa lui naţională, el de aia a şi venit, pentru a reveni la naţională. Avem referinţe foarte bune despre el. L-am văzut şi la antrenament că e dornic să joace la Dinamo. Nu e exclus să joace în derby. Dar nu vreau să fac greşelile care s-au făcut aici. Pentru că au fost jucători care au venit şi nu s-a făcut un antrenament individual cu ei. Se ştia că ei nu sunt pregătiţi, dar nu s-a făcut un antrenament cu ei în plus. Nu pentru că nu ar fi vrut preparatorul, ci pentru că nu a vrut antrenorul. Din spusele colaboratorilor ştiu", a spus Rednic.



În pauza competiţională din iarnă Dinamo va continua să aducă jucători. "În iarnă vor fi alte posibilităţi, va fi mult mai uşor. Pentru că sunt jucători foarte buni pe care s-au dat bani, dar nu îşi găsesc locul în echipele lor de acum şi sunt dispuşi să vină împrumut cu clauză de cumpărare. Problema e acum, dar cu lotul de azi plus cei care vor veni eu sunt convins că în iarnă vom fi foarte aproape de linia care să ne dea şanse de play-off", a precizat tehnicianul.



Rednic a explicat şi motivul pentru care atacantului Gheorghe Grozav i-a fost reziliat contractul după eliminarea din Cupa României. "Grozav a făcut declaraţiile pe care le-a făcut. E decizia noastră. Însă îmi pare rău şi pentru el şi pentru ceilalţi doi jucători (n.r. - Kino Delorge şi Teddy Mezague) cărora li s-au reziliat contractele. Dar nu va mai pleca nimeni. Le-am spus jucătorilor că din momentul ăsta nu va mai pleca nimeni. Grozav nu a avut atunci nicio reacţie. Atunci când un jucător face o greşeală aşa cum a făcut el (n.r. - a executat greşit o lovitură de departajare în partida cu formaţia de liga a treia AFK Csikszereda Miercurea Ciuc) îşi cere scuze în vestiar. Şi nu a venit nici la mine să vorbească. El are calităţi, dar eu încerc să fiu corect, indiferent că e român sau străin. Dar pentru situaţia în care e Dinamo acum nu putem să ne jucăm. Indiferent cine e şi cum se numeşte", a afirmat Mircea Rednic.

AGERPRES