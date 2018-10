Mircea Rednic: ''După mine numai dinamovişti au fost (...). Şi tot la Rednic aţi ajuns, la Strâmbu', nu?"

Octavian Cocolos

Noul antrenor al echipei de fotbal Dinamo Bucureşti, Mircea Rednic, a declarat luni, cu prilejul prezentării sale oficiale, că echipa din Şoseaua Ştefan cel Mare nu va retrograda, ci va juca în play-off-ul Ligii I.



"Mulţumesc că v-aţi gândit la mine, imediat am acceptat. Prefer să fiu un om fără demnitate sau fără onoare, cum s-a zis, şi să vin să ajut clubul într-o situaţie complicată. Eu cred că nu e vorba de onoare, ci de respect faţă de un club care mi-a dat atâtea satisfacţii, care m-a ajutat să devin fotbalist, om şi antrenor. Dacă noi nu spunem da, cine să o facă? Am văzut duşmanii cum se bucurau că Dinamo va retrograda. Dinamo nu va retrograda, Dinamo va juca în play-off'', a declarat Rednic în conferinţa de presă de la Săftica.



''Chiar aşa cu lotul ăsta slab, cu jucători care nu au valoare, eu am convingerea că ne putem califica în play-off şi apoi mai vedem. Primul obiectiv pe care l-am acceptat este calificarea în play-off. Eu nu am avut niciodată norocul să prind o echipă cu buget de 50 de milioane şi cu lotul făcut şi să poţi să-i chemi antrenori pe Stevie Wonder şi Ray Charles. Orice poţi să spui despre Rednic, dar că nu e antrenor, chiar mă deranjează. Important e ca Dinamo să revină, suporterii să revină alături de echipă, pentru că avem nevoie de ei'', a mai spus Rednic, citat de site-ul clubului.



''După mine numai dinamovişti au fost Andone, Contra, Bratu, Niculescu, Miriuţă, care atunci când s-a născut maica-sa avea tricou roşu-alb. Şi tot la Rednic aţi ajuns, la Strâmbu', nu?", a a întrebat Rednic ironic.



Tehnicianul a subliniat ca Dinamo are nevoie de Mircea Rednic în acest moment: "Sunt în aceleaşi relaţii cu Ionuţ Negoiţă (finanţatorul, n. red.), nu am vorbit cu el până acum, doar cu David (Alexandru David, preşedintele Consiliului de Adminitraţie, n. red.). Nu mai exista orgolii, ci e vorba doar de Dinamo. Şi nu se poate spune că am venit la Dinamo pe locul 1, Dinamo e mai aproape de retrogradare, pe locul 12, nu e niciun interes. Am acceptat aceeaşi ofertă de data trecută, nu mai există procente. Nu am venit să mă îmbogăţesc, ci am venit într-o situaţie în care Dinamo are nevoie de mine. Şi am atâtea de dat acestui club. Am venit a patra oară. Dinamo este într-un moment delicat şi am venit cu tot sufletul. Nu e prima oară când am preluat echipe din mers''.



''Îmi pare rău de Claudiu (Niculescu, n.red.), am vorbit cu el, dar asta e viaţa de antrenor. E o decizie, s-a considerat că Dinamo are nevoie de altceva. Nu mi-a reproşat nimic Niculescu, eu l-am propus la Dinamo înainte să vină Miriuţă. Îmi pare rău pentru el, dar asta e viaţa de antrenor. Am păţit-o şi de ziua mea, când am fost dat afară. Cei de la Dinamo au avut şi şansă, ca eram liber de contract. Pentru mine e altceva, când apare posibilitatea ca eu să vin, pentru că Dinamo are nevoie de mine, eu vin", a mai spus Mircea Rednic.



"Nu cred ca nu sunt jucători buni, am văzut patru meciuri ale lui Dinamo. Eu nu veneam doar de dragul de a veni. Iar despre schimbări, cine o să merite, o să rămână. Eu am un obiectiv, îmi doresc să rămână toţi, dar trebuie să demonstreze că merita să joace la Dinamo", a subliniat Rednic.



Preşedintele Consiliului de Administraţie al lui Dinamo, Alexandru David, a salutat venirea lui Rednic: "Mă bucur că după o perioadă complicată sunt în postura de a anunţa că noul antrenor al echipei Dinamo este Mircea Rednic, căruia îi mulţumesc că a acceptat să vină într-un moment complicat şi să ne ajute să ieşim din această zonă complicată. Poate că oamenii nu au înţeles foarte bine, dar domnul Negoiţă nu mai face parte din viaţa acestui club. Odată ce ne-a spus că e nevoie ca acest club să se susţină financiar şi că trebuie să ne calibrăm lucrurile astfel încât să nu fie nevoie de intervenţia cuiva din exterior pentru a-l redresa, decizia dânsului în acest club este aproape spre zero. El intervine doar la rugămintea mea, când contractăm cheltuieli pentru club care pot afecta un cash-flow previzionat. Clubul se autofinanţează, iar deciziile aparţin unui grup de oameni care se regăsesc în funcţii de conducere. Atât domnul Negoiţă, cât şi domnul Rednic au lăsat toate lucrurile deoparte şi au pus Dinamo deasupra unor orgolii personale. Într-un moment extrem de delicat pentru Dinamo au pus interesele clubului deasupra".



Mircea Rednic a fost numit, luni, în funcţia de antrenor principal al echipei de fotbal Dinamo Bucureşti. Campion cu Dinamo ca jucător (1984 şi 1990) şi antrenor (2007), Mircea Rednic l-a înlocuit pe Claudiu Niculescu şi este al treilea antrenor al lui Dinamo în acest sezon, primul fiind Florin Bratu.



Ca jucător, Mircea Rednic a evoluat aproape opt sezoane consecutive la Dinamo, din vara anului 1983 până în iarna anului 1990, a câştigat şi trei Cupe ale României (1984, 1986, 1990) şi a participat la cele mai importante performanţe în Europa: semifinalele Cupei Campionilor Europeni (1984) şi semifinalele Cupei Cupelor (1990).



Cu Mircea Rednic la conducerea tehnică a echipei, Dinamo a câştigat ultimul său titlu de campioană din istoria clubului, în sezonul 2006-2007, fiind la un pas de calificarea în grupele Ligii Campionilor.



Rednic şi-a început cariera de jucător la Corvinul Hunedoara şi a mai evoluat la Bursaspor (Turcia), Standard Liege (Belgia), St. Truiden (Belgia) şi Rapid Bucureşti. A adunat 83 de selecţii la echipa naţională, pentru care a marcat 2 goluri. Palmaresul său mai cuprinde un titlu naţional cu Rapid (1999), o Cupă a României cu Rapid (1998), Supercupa României, tot cu Rapid (1999), şi Cupa Belgiei, cu Standard Liege (1993).



Ca antrenor, Rednic a condus echipele Rapid (de două ori), FCM Bacău, Al-Nasr Riad (Arabia Saudită), FC Vaslui, Dinamo (de trei ori), Alania Vladikavkaz (Rusia), Hazar Lankaran (Azerbaidjan), Astra Ploieşti, Petrolul Ploieşti (de două ori), Standard Liege, CFR Cluj, Gent (Belgia), Mouscron (Belgia) şi Al Faisaly (Arabia Saudită).



A mai fost campion al României cu Rapid (2003), a câştigat Cupa României cu gruparea din Giuleşti (2002) şi Supercupa României (2003), precum şi Cupa Azerbaidjanului cu Hazar Lankaran (2011).

